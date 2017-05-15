Луганск, 15 мая, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Решение в этом учебном году всех учащихся первых классов обеспечить бесплатной школьной формой было принято в Луганской Народной Республике. Решено отдать заказы местным швейным фабрикам, а не закупать форму в России. Первый шаг был сделан 15 мая. С рабочим визитом швейную фабрику «Брянковчанка» посетил заместитель министра Министерства промышленности и торговли ЛНР Андрей Череватый для определения заказа на пошив школьной формы. Он осмотрел здесь производственные мощности, чтобы определить возможности фабрики по пошиву комплектов школьной формы за 40 календарных дней, при условии 22 рабочих дней в месяц.

Цитата из х/ф «Чудак из пятого «Б». реж. Илья Фрэз. 1972. СССР Первоклассница

— Мы здесь с одним вопросом — размещение заказов по пошиву школьной формы. Ориентировочно этой фабрике предполагаем поручить три тысячи комплектов (две тысячи для девочек, одна тысяча для мальчиков), — отметил Андрей Череватый.

Всего по заявке Министерства образования и науки ЛНР будет заказано 43 типа-размера школьной формы для всех возрастов, 12 из которых — основные, а оставшиеся — ростовки. Эти 43 комплекта лекал будет разрабатывать компания «ЛугЛегПром». Лекала будут производиться на современном оборудовании для всех фабрик республики, задействованных в пошиве формы. Это также позволит получить дополнительные рабочие места и оживить экономику Республики.