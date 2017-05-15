Рязань, 16 мая, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Выборы губернатора Рязанской области, которые должны состояться в сентябре 2017, грозят стать примером того, как не следует проводить избирательную кампанию. Почему так происходит и какова позиция претендентов на должность, представляющих различные партии, можно узнать, прочитав статью корреспондента ИА REGNUM Анны Кумицкой.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязанский Кремль

«Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть, как по ней проплывает труп твоего врага», гласит дзен-буддийская мудрость. Не ее ли взяли на вооружение кандидаты в губернаторы Рязанской области? Если и так, то происходит это не от хорошей партийной жизни. Большинство партий — участниц предвыборного «ралли», если здесь уместно это слово, жалуются на нехватку кадров, без которых разнообразия в кандидатурах просто не бывает.

Помнится, с такой проблемой столкнулась когда-то поздняя КПСС, что кончилось для возглавляемой ею страны не самым лучшим образом. Не пора ли отремонтировать политико-социальные лифты в Рязани и области, пока на русские просторы не обрушилось окончательное «просветление»?

Подробности читайте в статье: Рязанские политики постигли дзен перед губернаторскими выборами

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