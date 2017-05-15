Уфа, 15 мая, 2017, 20:40 — ИА Регнум. Меньше рождений, больше смертей

ИА REGNUM СМИ Башкирии

8 мая ряд СМИ привел демографические данные Росстата за первый квартал 2017 года, согласно которым в Башкирии увеличилось количество смертей, а рождаемость снизилась. Так, за январь — март этого года в Башкирии зафиксировано 13 тыс. 268 смертей. Это на 110 умерших больше, чем в 2016 году. Родилось в республике 12 тыс. 140 человек (в 2016 году в Башкирии на свет появились 13 610 детей. Убыль населения в республике составляет 1 тыс. 128 человек. Смертность среди трудоспособного населения снизилась на 8%. Также снизилось число умерших от болезней кровообращения и в результате внешних причин, но увеличилось число погибших от новообразований. Самая низкая смертность в Давлекановском и Иглинском районах. Самая высокая рождаемость в Кушнаренковском, Иглинском и Благовещенском районах. Стоит отметить, что естественная убыль населения отмечается во всех регионах ПФО. К примеру, этот показатель в Нижегородской области составил 4090 человек.

Переночевал в памятнике

ToDay News Ufa в этот день сообщил, что в Уфе в полицию обратились родители 11-летнего школьника. 5-классник вернулся домой после уроков и пошел гулять, но в положенное время домой не вернулся. Не вернулся он и ночью. Сотрудники полиции и волонтеры обыскали всю местность вокруг и нашли мальчика лишь к утру. Ребенок прятался от искавших его людей внутри паровоза-памятника, расположенного на улице Ухтомского. К счастью, он не пострадал. Сейчас школьник находится с родителями. Правоохранители выясняют обстоятельства его пропажи.

Дом престарелых, он же частный пансионат

Ряд СМИ 8 мая сообщил, что в республике создадут первый государственно-частный пансионат для пожилых. Он появится в деревне Ирсаево Мишкинского района, концессионное соглашение уже подписано. Концессионер намерен инвестировать в проект не менее пяти миллионов рублей, срок действия соглашения — 25 лет, его реализация подразумевает создание 15 рабочих мест и 25 койко-мест. Проект разработал региональный Минтруд, по выбору концессионера был проведен конкурс.

Таблички не везде, где нужны

9 мая ИА «Башинформ»сообщило, что накануне Дня Победы эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели мониторинг состояния памятных знаков на зданиях, в которых в годы Великой Отечественной войны размещались эвакогоспитали. Всего за период войны на территории Башкирии было сформировано более 60 эвакогоспиталей, половина из них находилась в Уфе. Чаще всего под госпитальные базы отводились здания институтов, школ, домов культуры и санаториев. По данным ученых, за время войны через эвакогоспитали Башкирии прошли более 250 тыс. солдат и офицеров Красной армии, почти половина из них, благодаря усилиям медперсонала, вернулась в строй. Скончались от ран примерно 1 тыс. 500 человек, многие из них покоятся на Сергиевском кладбище в Уфе. Спасали жизнь и занимались восстановлением здоровья раненых около 400 врачей. В ходе мониторинга активисты Народного фронта проверили 30 объектов в Уфе. На 15 зданиях, бывших эвакогоспиталях, сохранились таблички еще с советских времен. На фасадах школ №№ 91 и 101 после ремонта установлены новые памятные знаки, администрация школ №№ 44 и 19, помимо общей информации, разместила имена погибших в годы Великой Отечественной войны учащихся и учителей. Многие здания оказались снесены или капитально перестроены, таблички на них отсутствуют.

Сплав как способ найти неприятности

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» в этот день подвело итоги первых праздничных сплавов: один сплавщик погиб, несколько «диких» туристов спасены. В целях профилактики несчастных случаев в этом году сотрудники Аварийно-спасательной службы РБ совместно с Уфимским поисково-спасательным отрядом МЧС России выставили пять временных спасательных постов для мониторинга особо опасных участков рек Сакмара, Большого Инзера, Зилим и Лемеза. За время дежурства на этих участках организовано сопровождение 237 туристических групп общей численностью более 2 тыс. человек. Проведенные рейды помогли уберечь неопытных туристов от травм и даже спасти жизни нескольких человек. Так, в ходе первого патрулирования спасатели оказали помощь группе туристов, перевернувшихся на катамаране при прохождении порога Айгир на реке Инзер. Сами туристы не пострадали, зато плавсредство с их вещами ушли на дно. При прохождении опасного маршрута на реке Зигаза Белорецкого района группе туристов из 11 человек также потребовалась помощь: во время сплава столкнулись два катамарана, в результате один из них перевернулся. К сожалению, выбраться из воды удалось не всем — один человек погиб. Всего в майские праздники по Башкирии 2 тыс. туристов сплавились по опасным порогам.

Паводок на спаде

Ряд СМИ 9 мая сообщил, что паводок в Башкирии, не достигнув максимального среднегодового значения, резко пошёл на спад. Всего за сутки река Уфа возле микрорайона Шакша стала ниже на 62 сантиметра. По данным Башгидромета на 8 утра, ее уровень составил 506 см. Река Белая возле Монумента Дружбы тоже прилично обмелела, потеряв за сутки 47 сантиметров. Во время утреннего измерения ее уровень достиг 608 сантиметров. Убавилось воды и в реке Деме, в районе гидропоста у деревни Бочкарево ее уровень снизился на 13 сантиметров — до 501 сантиметра.

«Башнефть» не скупится на бонусы для правления

10 мая «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что нефтяная компания «Роснефть» выплатила членам правления за первый квартал 1,5 млрд рублей премий. Это больше половины премий за весь 2016 год и в 100 раз больше, чем выплаты за первый квартал 2016 года. Размер вознаграждения увеличился в связи с выплатой премии за реализацию интегральной приватизационной сделки — покупки у государства 50,08% акций «Башнефти» и продажу инвесторам 19,5% «Роснефти», объяснил представитель «Роснефти». «Сделка была проведена в условиях беспрецедентно сложной конъюнктуры и в кратчайшие сроки», — отметил он. В результате государство получило более 1 трлн рублей, напомнил представитель компании. Сколько топ-менеджеров получили премии и включен ли в их число главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, не уточняется.

«Роснефть» купила 50,08% «Башнефти» в октябре прошлого года за 329 млрд рублей, а в результате обязательной оферты увеличила долю до 69,3% голосующих акций. О продаже 19,5% «Роснефти» за 10,2 млрд евро (692,4 млрд рублей) было объявлено 7 декабря, сделка закрылась 3 января. «Роснефтегаз» (основной акционер «Роснефти») отчитался о перечислении денег в бюджет 16 декабря.

Лжегазовщики обманывают пенсионеров

Ряд СМИ в этот день сообщил, что в Уфе мошенники под угрозой отключения газа навязывают пенсионерам ненужный прибор. Обращения о навязывании жильцам домов детектора утечки газа «Стопгаз» начали поступать в управление Роспотребнадзора по республике. Мошенники представляются работниками газовой службы и заходят в квартиры под предлогом проверки. Далее они сообщают, что жильцы обязаны по закону установить прибор, предлагая его пенсионерам по льготной цене в 4,9 тыс. рублей. В случае отказа они грозятся отключить газ и выставить штраф. Законодательство, между тем, не предусматривает обязанности устанавливать подобные приборы. Также не предусмотрены штрафы за его отсутствие.

Упал — отжался

Ряд СМИ 10 мая рассказывал о праздновании Дня Победы не самыми обычными способами. Жители Демского района Уфы, например, поставили 9 мая «Рекорд Победы», отжавшись 26 тыс. 298 раз. Посвященный празднику флешмоб проходит в столице с 2011 года. Принять участие в нем могут все желающие, независимо от возраста, пола и уровня физической подготовки. Число упражнений — это количество мирных дней, прошедших со Дня Победы — 9 мая 1945 года. В исправительных учреждениях на плацу заключенные провели свое шествие «Бессмертного полка».

Как украсть 8 миллионов и не сесть

11 мая «Комсомольская правда в Уфе» сообщила, что в Башкирии начальница налоговой инспекции помогла аферистам похитить 8 млн рублей, но ни один из сообщников не окажется за решеткой. На скамье подсудимых оказались четверо предпринимателей и экс-начальник межрайонной налоговой инспекции. Вместе они обчистили казну на 8 млн рублей. Как удалось выяснить, с апреля 2009 года по октябрь 2010-го руководители компаний заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками — якобы поставляли им нефтепродукты. А позже они потребовали от ФНС вернуть налог на добавленную стоимость — 8 млн рублей. Начальница налоговой инспекции провернула все так, чтобы коммерсанты получили деньги из бюджета. После чего похищенные миллионы аферисты поделили между собой. Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, все осужденные получили условные сроки — от 2 до 4 лет.

Почем вызов скорой?

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что двухлетняя аренда 25 машин скорой медпомощи в Уфе обойдется в 132 млн рублей. ГБУЗ «Республиканская станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» отобрала аутсорсинговые компании, которые предоставят для нужд скорой медпомощи в Уфе 25 оборудованных автомобилей с экипажем. С подрядчиками должны быть заключены двухлетние контракты со сроком действия до июля 2019 года. Контракт стоимостью 66,5 млн рублей получит компания «Феникс менеджмент» пермского предпринимателя Евгения Фридмана, пионера этого направления на башкирском рынке. Согласно контракту, подрядчик должен поставить 12 машин класса «В» и одну — класса «С». Второй контракт стоимостью 66,2 млн рублей получило башкирское ООО «Автомобильная транспортная компания». Этот контракт предусматривает предоставление в аренду скорой 12 автомобилей, в том числе 11 класса «В» и одной — класса «С». Оплата контракта будет производиться из фонда ОМС. В апреле аналогичные торги на предоставление в аренду восьми машин скорой помощи выиграло ульяновское ООО «Современные медицинские технологии», аффилированное с Евгением Фридманом. Работа автопарка скорой помощи в Уфе на аутсорсинге практикуется с 2012 года.

Полицейский-садист

Газета «Республика Башкортостан» 11 мая сообщила, что полицейского из Чишминского района подозревают в избиении задержанного. Потерпевшего доставили в местную больницу с разрывом селезенки. Вечером 7 апреля 28-летний оперуполномоченный избил в своем служебном кабинете мужчину, задержанного за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский несколько раз ударил потерпевшего, заставляя того признаться в нескольких нераскрытых преступлениях, которые были совершены в Чишмах. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также назначен ряд экспертиз. Подозреваемый находится под домашним арестом.

Овощи дорожают, гречка дешевеет

12 мая «Спутник ФМ» сообщил, что за минувшую неделю в Башкирии изменилась ценовая ситуация на продовольственном рынке. В частности, изменились цены на морковь и лук, стоимость выросла на 5%. Покупатель теперь отдаст за килограмм моркови 30 рублей, а за лук 34 рубля 50 копеек. Также подорожал картофель — на 3,2%, в среднем за килограмм данного овоща придется отдать 32 рубля. Подорожали яблоки — на 2%, куры охлажденные — на 1,5%, рис шлифованный — на 0,4%. Цена огурцов опустилась на 12%. Также подешевела гречка — на 6% и яйца — на 3,6%.

Трезвый и последний. Звонок.

Ряд СМИ в этот день отметил, что в Башкирии ограничат продажу алкогольной продукции на один день. Запрет вступит в силу 25 мая — в день «последнего звонка». Как сообщает ИА «Башинформ», с инициативой ограничить продажу спиртных напитков в республике выступили представители региональной прокуратуры, которые направили предложение в республиканское Госсобрание. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Таким образом, за нарушение устава должностным лицам грозит штраф до 10 тыс. рублей, юридическим — до 100 тыс. рублей с конфискацией продукции.

Больную птицу привезли из Татарии

«Тема Уфа» 12 мая отметила, что в Башкирии сотрудникам Россельхознадзора пришлось уничтожить 11 тонн живой птицы, зараженной вирусом птичьего гриппа. Птица поступила из Татарии, с одной из ферм, где началась эпидемия. Сейчас на территории данной фермы произведена полная дезинфекция. А зараженная партия, привезенная в Башкирию, в срочном порядке уничтожена специалистами. Сотрудники надзорного ведомства в настоящее время проверяют все 27 птицеводческих хозяйств, которые находятся на территории республики. Также сообщается, что зараженное мясо птицы в виде замороженных тушек индейки поступило в Башкирию из Ростова. Однако в ветеринарную службу республики позвонили специалисты из Москвы с сообщением, что в птицекомплексе «Евродон» был обнаружен грипп птиц, и идет процесс уничтожения всего поголовья индейки. Сотрудники ведомства выявили, что на территорию республики было завезено как минимум 12 тонн замороженной продукции из «Евродона». Она продавалась в трех торговых точках, сейчас арестована и подлежит уничтожению. Известно, что зараженная продукция из Ростова поступила также в Чувашию и Удмуртию.

Проверка на дорогах: птичий грипп

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что на птицефабриках республики ввели особый контроль. Причиной стал вирус птичьего гриппа, который обнаружили в мясе индейки, произведенном в Ростовской области. Его завезли в Башкортостан и еще в ряд других регионов. Сейчас региональная ветслужба ведет поиск этой продукции по всей республике, на птицефермах Башкирии проводятся внеплановые проверки по соблюдению правил по борьбе с птичьим гриппом и правил содержания птиц. На птицеводческих предприятиях усилены профилактические меры, среди персонала проводят инструктаж, корма подвергают дополнительной термической обработке, весь транспорт, въезжающий на территорию птицеферм, проходит проверку. На границах республики создают спецпосты, задача которых — не допустить провоз живой птицы, мясных продуктов и комбикормов из регионов, неблагополучных по птичьему гриппу.

Земля и нарушения

13 мая ряд СМИ сообщил, что за первый квартал текущего года в регионе проведено 2 тыс. 473 проверки соблюдения земельного законодательства. Выявлено 1 тыс. 363 нарушения, проведено 728 административных обследований. К административной ответственности привлечено 314 субъектов земельных отношений, выдано 1 тыс. 323 предписания об устранении нарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 млн 869 тыс. рублей, взыскано 780 тыс. рублей. При этом основными нарушениями государственного земельного контроля остаются самовольное занятие земельного участка или его использование не по целевому назначению.