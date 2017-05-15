Чехия, 15 мая, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Сообщается, что вместе со Сталиным звания почетного гражданина города был лишен и глава Коммунистической партии Чехословакии Клемент Готвальд.

Освобождение Праги. Май 1945 года

По словам приматора (мэра) Ческе-Будеёвице Йиржи Свободы, такому решения предшествовала жаркая дискуссия, и совет оказался расколот. Однако по результатам голосования Сталин и Готвальд все-таки были лишены звания почетного гражданина Ческе-Будеёвице.

Свобода напомнил, что Сталин и Готвальд стали почетными гражданами города в 1945 году. Когда принималось это решение, для этого были определённые причины, считает приматор.

Но в 1950-х годах, по мнению Свободы, Сталин и Готвальд совершили ряд ошибок, которые бросили тень на их имя.

«Я не знаю, почему вокруг этого такие эмоции. Оба получили почетное гражданство в то время, когда для этого был повод. Лишь позднее, в 1950-е годы, выяснилось, что они не вели себя оптимально», — сказал Свобода.

Стоит отметить, что в марте 2017 года Свобода отказался лишать Сталина звания почетного гражданина Ческе-Будеёвице, так как, по его мнению, не следует переписывать историю.

Звание почетного гражданина сразу нескольких чешских городов было присвоено Сталину после окончания Второй мировой войны за то, что Красная армия освободила Чехословакию от нацизма.

До сегодняшнего дня почетными гражданами Ческе-Будеёвице были 118 человек. В их числе первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Напомним, Ческе-Будеёвице — это город на юге Чехии. Он является административным центром Южночешского края. В городе проживают 93 тысячи человек.