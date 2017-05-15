Москва, 15 мая, 2017, 19:45 — ИА Регнум. Двадцать модернизированных танков Т-72Б3 получила Первая танковая армия, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Минобороны России Танки Т-72Б3

Получившие после модернизации новейшие системы управления и защиты два десятка танков поступят на вооружение мотострелкового соединения Первой гвардейской танковой армии.

Сообщается, что на сегодняшний день одна из дивизий Первой танковой армии полностью перевооружена на новые боевые машины.

Пресс-служба Западного военного округа отмечает, что перевооружение на танки Т-72Б3 в два раза усилило огневую мощь соединения.

Минобороны России Новый тренажер танка Т-72Б3

Модернизированные основные боевые танки Т-72Б3 имеют более мощный двигатель в 1130 лошадиных сил, новую систему управления огнем с цифровым дисплеем, а также телекамеру заднего обзора. Бронезащита танка усилена модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами и модулями динамической защиты нового образца в «мягком» корпусе танка.

Т-72Б3 оснащен цифровой системой управления ходовой частью с автоматизированным контролем силовой установки и трансмиссии с автоматической системой переключения передач.

Как сообщало ИА REGNUM, Первая гвардейская танковая армия сформирована в составе Западного военного округа. В ней состоят 4-я Кантемировская танковая дивизия, 2-я Таманская мотострелковая дивизия, 6-я танковая бригада и 27-я Севастопольская мотострелковая бригада.