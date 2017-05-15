Ректор Ярославского университета идет на праймериз по выборам губернатора
Ярославль, 15 мая, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Ректор Ярославского государственного университета Александр Русаков подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выдвижению партийного кандидата на выборы губернатора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам кандидат.
«Я был доверенным лицом Владимира Путина в период выборов президента. Потом функции доверенных лиц перешли к членам «Общероссийского народного фронта», и их задачи не касались выборов. Я иду на праймериз, чтобы использовать еще одну возможность заявить о моем представлении, как должна развиваться Ярославская область. Надеюсь, что тот кандидат, кто бы он ни был, который пойдет от партии «Единая Россия», воспользуется моей программой и возьмет из нее лучшее», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Русаков.
Александр Русаков является членом Общественной палаты РФ, а по закону ее члены не могут состоять в какой-то политической партии. Поэтому ректор ЯрГУ приостановил свое членство в партии «Единая Россия». Второй участник праймериз — врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов — тоже не является членом партии. Таким образом на праймериз «ЕР» зарегистрировано два беспартийных.