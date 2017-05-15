Ярославль, 15 мая, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Ректор Ярославского государственного университета Александр Русаков подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выдвижению партийного кандидата на выборы губернатора Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам кандидат.

Yarregion.ru Александр Русаков

«Я был доверенным лицом Владимира Путина в период выборов президента. Потом функции доверенных лиц перешли к членам «Общероссийского народного фронта», и их задачи не касались выборов. Я иду на праймериз, чтобы использовать еще одну возможность заявить о моем представлении, как должна развиваться Ярославская область. Надеюсь, что тот кандидат, кто бы он ни был, который пойдет от партии «Единая Россия», воспользуется моей программой и возьмет из нее лучшее», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Русаков.

Александр Русаков является членом Общественной палаты РФ, а по закону ее члены не могут состоять в какой-то политической партии. Поэтому ректор ЯрГУ приостановил свое членство в партии «Единая Россия». Второй участник праймериз — врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов — тоже не является членом партии. Таким образом на праймериз «ЕР» зарегистрировано два беспартийных.