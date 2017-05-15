Ярославль, 15 мая, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Роман Сукнев написал на журналиста «Эхо Москвы-Ярославль» жалобу в прокуратуру и подал иск в суд о защите чести и достоинства. Поводом стал пост ярославского журналиста Марка Нуждина, который тот разместил у себя на странице в социальной сети Facebook.

Страница Марка Нуждина в Facebook Обложка брошюры депутата Сукнева

5 мая журналист ярославской редакции «Эхо Москвы» Марк Нуждин написал на своей странице пост, где подверг критике брошюру с песнями военных лет, на обложке которой была размещена фотография депутата Сукнева, орден Отечественной войны, георгиевская лента. Возмущение Нуждина вызвало то, что, в отличие от фамилии и имени депутата, в брошюре не были указаны авторы содержащихся в ней песен. Журналист жестко резюмировал свой текст: «Разглядываю эту книжицу, и только одно приходит на ум: мерзавец вы, Сукнёв Роман Геннадьевич».

Депутат не стал игнорировать оскорбление и обратился в прокуратуру с просьбой расследовать данный факт, а также обратился в Кировский районный суд Ярославля с иском о защите чести и достоинства.

«Данные брошюры с текстами песен военных лет я сделал с чистыми помыслами, подарил их школьникам. У нас система образования не может это сделать, и у меня случился душевный порыв такие книжки напечатать. В четырех школах я еще организовал концерты военно-патриотической тематики в преддверии Дня Победы. Я очень удивился, когда за это меня назвали мерзавцем, для меня это было шоком», — изумлен Роман Сукнев.

Сам депутат о нанесенных ему оскорблениях узнал от своих родственников, прочитавших пост Марка Нуждина в социальных сетях.

«У меня шестеро детей, среди них есть и самостоятельные люди, и школьники, и они прочитали это, и у них вызвало шок, что их папу, который просто исполняет свои депутатские обязанности, так обзывают», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Сукнев.

Сам журналист не стал удалять свой пост и уверен в своей правоте.

«У непросвещенного читателя, а брошюра была отдана в школу, могло сложиться впечатление, что все эти песни написал именно Сукнев Роман Геннадьевич, потому что других фамилий в брошюре нет. Более того, свою фотографию, имя и партийную принадлежность он разместил выше символов Победы на обложке брошюры, то есть поставил себя выше Победы. Мне очевиден агитационный характер этой брошюры (до выборов осталось 4 месяца), а она распространялась в школе. Я на 100% уверен в своей правоте, поэтому не стал удалять этот пост», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Марк Нуждин.

Журналиста уже вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.

Роман Сукнев был избран депутатом муниципалитета от «Справедливой России», входит в партийную фракцию, возглавляет Ленинский рынок Ярославля.