Махачкала, 15 мая, 2017, 18:55 — ИА Регнум. При организации 2000-летнего юбилея Дербента было допущено множество нарушений, нити которых ведут в высшие эшелоны власти. Об этом ИА REGNUM заявил дагестанский обозреватель Ханжан Курбанов, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении директора ГКУ «Дербент-2000» Магомеда Магомедова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

«Тема подготовки древнего города к юбилейным мероприятиям и раньше поднималась в СМИ — в части реставрационных работ в крепости Нарын-кала. И тогда выяснилось, что нити ведут на самый верх, то есть в Минкульт России. Городу обещали современную и качественную набережную, однако воз и ныне там. С подобным коррупционным подходом в целом к юбилейному Дербенту неудивительно, что недочеты выявились и в одном из сегментов, причем достаточно серьезном», — сказал эксперт.

Он напомнил, что экс-полпред президента в СКФО Сергей Меликов достаточно часто критиковал дагестанских чиновников за плохое качество подготовки к юбилею, но не принимал в отношении них жестких мер. Его преемник Олег Белавенцев будет вести себя более решительно, считает Курбанов.

«Нынешний полпред СКФО Белавенцев никого жалеть не будет. Это видно по тому, как он, войдя во взаимодействие с Министерством по делам Северного Кавказа, активно лоббирует вопросы проверок всех фактов злоупотреблений федеральными траншами», — заявил собеседник. При этом он не исключил, что в ближайшее время могут выявиться новые факты коррупционных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, хищение 35 млн рублей при строительстве набережной в Дербенте выявила Генеральная прокуратура РФ. Уголовное дело по факту служебного подлога возбуждено в отношении заказчика строительства — директора ГКУ «Дербент-2000» Магомеда Магомедова. По версии следствия, он утвердил ложные сведения об объемах, стоимости и понесенных затратах при выполнении строительных работ.