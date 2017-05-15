Екатеринбург, 15 мая, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Тридцать четыре года… Столько прожил лётчик-испытатель Григорий Бахчиванджи, Первый в СССР, испытавший на себе новые скорости и двигатель будущего. По мистическому совпадению столько же прожил Первый космонавт. Оба были литейщиками. Наконец, Юрий Гагарин, как и Григорий, тоже окончил Оренбургское лётное училище.

БИ-1

Правда, юный Бахчиванджи потрудился ещё и железнодорожником, и строителем. А будучи распределён в авиаполк, демонстрирует «великолепную технику пилотирования, показывает глубокие знания самолёта, высокую физическую подготовленность» (из характеристики). Логично, что был направлен в НИИ ВВС для испытания новых машин и моторов.

С начала Великой Отечественной — в боевом строю. За лето 1941 г. сбил два вражеских самолёта лично и три — в группе. Но уже в августе капитан возвращён на испытания новой техники — ракетного (реактивного) истребителя. Из характеристики руководства НИИ: «Волевой и требовательный командир. Уверенно водит самолёты в облаках и сложных метеорологических условиях. Как лётчик уравновешен, спокоен, строго соблюдает дисциплину полёта, летает охотно».

15 мая 1942 г. Г. Бахчиванджи испытал истребитель БИ-1 с жидкостным ракетным двигателем. Как отмечали свидетели испытания, странным было, что буквально через полминуты машина исчезла из поля зрения, чуть видно было только пламя двигателя. Так в нашей стране началась новая эра — эра реактивной авиации.

Однако сразу возникли проблемы. Приземляться на БИ-1 приходилось только после полной выработки горючего. Неприятным было соседство с азотной кислотой, которая под большим давлением иногда вырывалась наружу через стенки трубок и баков. Но основная сложность — тогда ещё не было аэродинамических труб с высокоскоростной продувкой самолёта. И потому опытный истребитель-перехватчик взлетал «со многими неизвестными».

Второй экземпляр новинки (уже на лыжах) капитан испытывал зимой 1943 года. Потом дважды — в начале марта. Полёт 22 марта оказался трагическим. Истинную причину катастрофы выявили лишь после постройки новой аэродинамической трубы в ЦАГИ: на самолёте с прямым крылом на околозвуковых скоростях возникает огромный пикирующий момент, с которым лётчику справиться было практически невозможно.

Катастрофа привела к отмене начала производства БИ и уничтожению уже заложенных БИ-ВС. Минусом первенца была и малая продолжительность полёта — до пяти-семи минут. Однако опыт, накопленный в КБ Болховитинова при работе над этой машиной, был очень полезен, а выходцы из КБ (А.Березняк, А. Исаев) стали основателями конструкторских школ в советской ракетной и космической технике.

Так на более высоком уровне «закольцевались» успехи авиации — в тесной связи с космонавтикой.

Известны слова Юрия Гагарина: «Без полётов Григория Бахчиванджи, возможно, бы не было и 12 апреля 1961 года». Вероятно, эти слова повлияли и на то, что через 20 лет после гибели лётчика, в 1963 г., был установлен памятник на могиле у посёлка под Свердловском. А вторым орденом Ленина (и Золотой Звездой Героя Советского Союза) Григорий Яковлевич был посмертно награждён спустя 30 лет — в 1973 году. Его имя произносят и когда электрички подъезжают к подмосковной станции, где базировался полк испытателей, а теперь стоят самолёты, на которых тренировались и продолжают летать кандидаты в космонавты. Звёздный городок — рядом…