Калининград, 15 мая, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Калининградская область стала единственным российским регионом, где невозможно прямое авиасообщение с Крымом по политическим причинам. Как сообщил сегодня, 15 мая, генеральный директор калининградского аэропорта «Храброво» Александр Корытный, прямой авиарейс невозможен из-за позиции Евросоюза.

Условная кривая авиамаршрута Калининград-Симферополь. Зигзагом выделено литовское воздушное пространство

«Мы не можем открыть — семь минут над территорией Литвы, Евросоюз и Евроконтроль не дают нам возможности поставить прямой рейс», — сказал директор на встрече с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

По его словам, «в ближайшее время мы его иметь не будем».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что согласно летнему расписанию, транзит в Симферополь должны были осуществлять «Саратовские авиалинии» (из Калининграда через Калугу), однако авиакомпания не смогла предложить дешёвый тариф.

Напомним, три месяца назад две новые улицы Калининграда были названы Кипарисовая и Ливадийская — в память воссоединения Крыма с Россией.

Также уточним, что утверждённая 13 мая 2017 года Владимиром Путиным «Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года» ставит задачу приоритетного развития экономического потенциала, в частности, Крыма и Калининградской области.