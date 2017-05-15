Ярославль, 15 мая, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Ярославский арбитражный суд обязал выплатить училищу олимпийского резерва 1 млн рублей за не поставленную вовремя хоккейную форму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

ИА REGNUM Прокуратура Ярославской области

В августе 2015 года Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею по результатам электронного аукциона заключило с ООО «Профпоставки» договор на поставку игровой формы почти на 5,5 миллионов рублей. Поставщик контракт выполнил с опозданием в 107 дней, и заказчик насчитал ему за это неустойку в размере 1 млн 454 тыс рублей. Поставщик выплатил лишь 436 тысяч рублей. В нарушение Бюджетного кодекса училище не стало требовать выплаты всей суммы. И только после проверки прокуратуры Красноперекопского района Ярославля и вынесенного ей предписания училище обратилось в Арбитражный суд Ярославской области, который обязал ООО «Профпоставку» выплатить недостающие 1 млн 18 тыс рублей ярославцам.

«Арбитражным судом Ярославской области взыскателю выдан исполнительный лист, который направлен Государственным училищем (техникумом) олимпийского резерва по хоккею в Останкинский отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве. Он поступил в отдел 31 марта 2017 года», — сказала корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Наталья Новожилова.