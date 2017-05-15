Чебоксары, 15 мая, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В абсолютных цифрах площадь жилищного фонда за прошедший год возросла на 530,3 тыс. кв. метров и достигла 32 623,7 тыс. кв. метров. В том числе, в городской местности расположено более половины всего жилищного фонда — 55%, в сельской местности — 45%. На долю частного жилищного фонда приходится 94,2% общей площади жилья, муниципального — 4,7%, государственного — 1%.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

По данным статистов, на одного жителя Чувашии в 2016 году приходилось в среднем 26,4 кв. метров общей площади жилых помещений, что на 1,5% больше уровня 2015 года. На жителя городской местности приходилось в среднем 23,4 кв. метра, сельской местности — 31,2 кв. м.

По информации Чувашстата, жилищный фонд республики насчитывает 249,3 тыс. домов (индивидуально-определенных зданий), из которых 86,5% находится в сельской местности, и 10,3 тыс. многоквартирных жилых домов, где расположено 353,9 тыс. жилых квартир.

«В домах квартирного типа преобладали квартиры с небольшим числом комнат: однокомнатные — 33,7%, двухкомнатные — 37,8%, трехкомнатные — 25,4%, на долю квартир с четырьмя и более комнатами приходилось 3,1%. Всего в собственности граждан находится 307,9 тыс. квартир (87% от общего количества квартир)», — говорят в Чувашстате.

На конец 2016 года одновременно всеми видами удобств (водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом) оборудовано 18 695,6 тыс. кв. метров, или 57,3% жилищного фонда, в том числе в городской местности — 85,4%, в сельской местности — 22,9%. В целом по республике 92,4% площади жилых помещений оборудовано газом, 95,5% — отоплением, 69,1% — водопроводом, 64,7% — канализацией, 57,8% — ваннами (душем), 57,3% — горячим водоснабжением, 4,9% — напольными электроплитами.

На конец 2016 года жилищный фонд, отнесенный к ветхому жилью, составил 239,6 тыс. кв. метров и уменьшился по сравнению с 2015 годом на 4,2%.