Радио REGNUM: второй выпуск за 15 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 мая, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- ЦБ должен быть аккуратным в своих действиях;
- Владимир Путин обвинил в глобальной кибератаке спецслужбы США;
- Россия не только будет поддерживать проект «Один пояс — один путь», но и активно в нем участвовать;
- На памятнике советскому солдату в Ростове-на-Дону сделана ошибка;
- Региональные выборы в сентябре пройдут по новому закону;
- Определены регионы РФ с приоритетным развитием экономического потенциала.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/306