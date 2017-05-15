Мурманск, 15 мая, 2017, 17:59 — ИА Регнум. На одном из причалов Мурманской судоверфи на борту рыбопромыслового судна МК-0249 «Нева» (судовладелец ООО «Арктикфлот») выявлена неучтённая в промысловой документации рыбопродукция общим весом 2217,16 кг сокрытая в нескольких тайниках на борту судна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Найденный лов из скрытого тайника

По данному факту в отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Вся незаконно добытая рыбопродукция изъята.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного производства и проведения административного расследования по фактам указанных нарушений в отношении судовладельца ООО «Арктикфлот».

Отметим также, что данный судовладелец ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.