Мадрид, 15 мая, 2017, 17:14 — ИА Регнум. «Недавние атаки на компании и организации по всему миру, осуществленные с помощью компьютерного вируса WannaCry по сути обрисовали сценарий перенесения войны из физического мира в цифровой, — считает корреспондент издания Хуан Скалитер. — Как выясняется, последствия Первой мировой кибернетической, несмотря на всю ее кажущуюся виртуальность, принесут планете разрушения, ощущаемые физически и не меньшие, чем война «нормальная».

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Автор отмечает, что «4 января этого года La Razón уже предсказывала, что 2017 год будет годом первой кибервойны. И похоже, не ошиблась. Чешская компания Avast, разработчик одноименного антивируса, рассказала о 75 000 атак вируса-шифровальщика (он же — вирус-вымогатель), которые всего за пару дней повлияли на различные компании и учреждения, системы здравоохранения, охраны окружающей среды, образования, в 99 странах. Это, несомненно, скоординированное наступление, которое ставит под угрозу миллионы людей».

По данным BBC, свидетельствует журналист, «только в Великобритании вирус причинил ущерб 40 институтам Национальной службы здравоохранения (NHS). В результате чего в медицинской системе страны возник хаос: было невозможно получить доступ к документации пациентов, отменялись операции и врачебные назначения».

Страны, наиболее пострадавшие от атаки, по словам эксперта по кибербезопасности упомянутой выше компании Якуба Кроустека, — Россия, Украина и Тайвань.

В конце 2016 года, по оценкам, более тридцати стран мира разрабатывали необходимые технические средства для проведения кибератак.

«Война выгодна не только собственно вирусописателям и тем, кто за ними прячется, но и тем, кто им противостоит. Рынок антивирусов в 2016 году оценивался в 2,5 млрд долларов. В 2020 он будет уже 7,5 млрд, — резюмирует автор. — Что же касается потерь от вмешательства хакеров, то в прошлом году, как это следует из информации, представленной антивирусной фирмой McAfee и Центром международных стратегических исследований (CSIS), они составили головокружительную цифру 1 триллион долларов. В 2019 году, по расчетам специалистов, ущерб удвоится. Только США, по данным Мирового экономического форума, в 2016 потеряли из-за этой войны полмиллиона рабочих мест».

«Бо́льшая часть пользователей различных устройств, связанных каким-то образом с Интернетом, после приобретения их ленятся менять установленные производителем примитивные пароли входа (например, 0000, 1234 и т.д.) все это облегчает пиратам доступ к данным и похищение файлов, — заключает Скалитер. — И если вспомнить, что Евросоюз поставил себе задачу обеспечить всю свою территорию бесплатным WiFi в 2020 г., то остается прийти в ужас от предположений, насколько вырастет опасность проникновения хакеров в компьютеры, смартфоны и прочие устройства граждан и какой ущерб это может нанести».