Ярославль, 15 мая, 2017, 17:07 — ИА Регнум. В Ярославле на сцене камерного театра воспитанники детских домов города поставили спектакль «Капитанская дочка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области

Виталий Вахрушев Фрагмент спектакля «Капитанская дочка»

Впервые в Ярославле области реализован проект «Школа семейного театра», в рамках которого реализуется новая форма социальной адаптации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. В течение полугода с начинающими артистами и участниками проекта — детьми из интернатов Ярославля работал Сергей Щетковский — актер, выпускник Московской международной киношколы, педагог по актерскому мастерству в Московской международной киношколы. Сергей — участник проекта «Ты не один», который направлен на помощь людям из малоимущих семей, интернатов, детских домов, приютов, домов престарелых, поэтому опыт работы с сиротами у него есть.

В Ярославском камерном театре под руководством Владимира Воронцова состоялась премьера. Перед спектаклем юных артистов с миниатюрами выступали сотрудники аппаратура детского омбудсмена и агентства социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя Семья».

«Начиная этот проект, мы не могли даже предположить, насколько он будет позитивно влиять на наших подопечных, да и на нас самих. Мы настолько глубоко прониклись этой постановкой, что тоже решили выйти на сцену. Я читал отрывок из произведения Федора Достоевского «Идиот», мои коллеги из книги Бориса Васильева «А зори здесь тихие», — сказал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Вход в театр был свободный, детям очень понравилось участвовать в спектакле и смотреть, как играют их друзья. Решено было на этом не останавливаться и продолжить репетиции следующего спектакля.