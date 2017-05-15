Петрозаводск, 15 мая, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Житель Карелии Александр Пауков опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фотографию водопада Ахвенкоски на реке Тохмайоки в Сортавальском районе республики. Водопад легендарный — здесь в 1972 году снимался фильм «…А зори здесь тихие». Это один из четырех равнинных Рускеальских водопадов.

Александр Пауков Водопад Ахвенкоски застроенный деревянными мостками

Игорь Павловский ИА REGNUM Водопад Ахвенкоски без мостков 2013 г

Местный бизнес обустроил забором и деревянными мостами популярное место у туристов и любителей экстремального сплава по воде. Нынешний облик водопада вызвал настоящее негодование у пользователей соцсети. «Это там так все изуродовали?! Нет слов». «Жесть! Кто автор этого ужаса?». «Зачем? Там же каякеры катались». «Как нам ответила тамошний менеджер, «вас за весь сезон максимум человек 200, а у меня в день столько людей ходит по мостикам, и с каждого по 200 рублей за вход, так что не обижайтесь, это бизнес». Такие комментарии оставляют в сети местные жители.

Ахвенкоски, в переводе с финского, обозначает «окуневый порог». Водопад включает каскад из четырех водопадов и является одной из достопримечательностей Рускеальского горного парка. Кроме съемок в фильме «А зори здесь тихие», водопад Ахвенкоски показан в фильме «Тёмный мир»