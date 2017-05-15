Ярославль, 15 мая, 2017, 16:58 — ИА Регнум. УФАС России по Ярославской области признало обоснованным право мэрии Ярославля размешать в центре города торговые ларьки без проведения конкурсных процедур. Об этом говорится в ответе УФАС на обращение одного из депутатов муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ларьки в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, появление деревянных ларьков-«шале» в историческом центре города вызвало недовольство культурной общественности. Депутат муниципалитета написал обращение в УФАС, где указал на то, что данные нестационарные торговые объекты установлены без проведения аукционов и вне схемы размещения НТО.

ФАС провела проверку по обращению и установила, что «шале» установлены в рамках временных ярмарок, которые регламентируются постановлениями мэрии, а не правилами размещения нестационарных торговых объектов. В рамках ярмарок городские власти могут ставить торговые павильоны без проведения аукционов и вне схемы размещения НТО. Следовательно, права других предпринимателей, которым приходится проходить данные процедуры, не ущемляются.

В частности 8 торговых «шале» на улице Кирова установлены на основании распоряжений заместителя мэра Алексея Торопова: с 28.12.2016 по 26.01.2017 — распоряжение №166-рз «Об организации ярмарок», с 28.02.2017 по 26.03.2017 — распоряжение №14-рз «Об организации ярмарок», с 28.03.2017 по 25.04.2017 — распоряжение №19-рз «Об организации ярмарок», с 27.04.2017 по 24.05.2017 — распоряжение № 28-рз «Об организации ярмарок».

«Ярославское УФАС России отказывает в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мэрии города Ярославля в связи с отсутствием признаков нарушения», — говорится в письме УФАС России.