Великий Новгород, 17 мая, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Модератором сессии 17 мая выступит врио главы региона Андрей Никитин, который пригласил участников форума посетить областной центр и ответить на интересующие новгородских предпринимателей вопросы о развитии бизнеса.

Novgorodmuseum.ru Новгородский детинец

Сессия Петербургского международного экономического форума направлена на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала регионов и продвижение конкретных территорий. К участию в сессии приглашены новгородские предприниматели и жители области, желающие начать свой бизнес.

Основной темой для дискуссии станет привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Участники смогут получить ответы на вопросы о возможностях, предлагаемых сегодня государством для стимулирования создания новых предприятий, о привлечении инвестиции, о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках сессии опытом и информацией с предпринимателями поделятся руководители российских институтов развития.

Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман расскажет о механизмах поддержки бизнеса, вице-президент Фонда «Сколково» Кирилл Каем поделится информацией об инструментах развития инновационного предпринимательства.

Как получить заем для реализации проекта объяснит исполняющий обязанности директора Фонда развития промышленности Роман Петруца, а директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрий Макеев представит возможности экспортной деятельности.

Также у предпринимателей будет возможность пообщаться с генеральным директором АО «Российский экспортный центр» Петром Фрадковым, директором Фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым, директором Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым, директором департамента развития МСП и конкуренции Минэкономразвития РФ Максимом Паршиным, руководителем группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ «EY Россия» Ольгой Архангельской.