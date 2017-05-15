Майкоп, 15 мая, 2017, 16:33 — ИА Регнум. В Адыгее на мемориале участникам Великой отечественной войны вместе с именами погибших и пропавших без вести в далекие 40-е оказались высечены фамилии тех, кто воевал на стороне фашизма и служил в полиции на оккупированной территории. Такая чудовищная ошибка была допущена два года назад, когда в ауле Блечепсин Кошехабльского района проводилась реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила».

Adygheya.ru Майкоп, Республика Адыгея

Между тем, восстановить справедливость и убрать с гранитных плит фамилии предателей Родины местные власти удосужились только в 2017 году, пишет майкопский городской портал 8772.ru. Это было сделано в преддверии Дня Победы после вмешательства военного комиссариата республики и по требованию общественности.

Так, были удалены имена четырех человек, причастность которых к деятельности оккупантов в годы Великой Отечественной войны подтверждена документально.

Напомним, реконструкция мемориала была проведена в 2015 году по инициативе администрации Блечепсинского сельского поселения без согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите — Минобороны РФ. Средства на реконструкцию в размере 9 млн рублей выделил выходец из Блечепсина, директор строительной компании из Туапсе.

Неуместные и незаконные фамилии в списки фронтовиков местные жители заметили еще в июне 2016 года. С просьбой удалить их с мемориала инициативная группа обратилась к главе поселения Юрию Шовгенову, который сначала пообещал разобраться с ситуацией, но мер так и не принял.

Неоднократные обращения в прокуратуру Кошехабльского района, к главе районной администрации, а также в комитет Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления результатов не принесли. Суть ответов из всех инстанций сводилась к тому, что «объективных данных о недостоверном указании на мемориальных плитах памятника аула Блечепсин сведений о жителях аула, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в ходе проверки не получено. Соответственно, оснований для внесения актов прокурорского реагирования не имеется».

Дело сдвинулось только в январе 2017 года, когда был получен ответ из УФСБ России по Республике Адыгея. Проверкой, проведенной ведомством, действительно было установлена причастность некоторых лиц из списка к деятельности нацистской Германии. А в марте обращение было направлено для рассмотрения в Военный комиссариат Адыгеи, где также подтвердили эти сведения.

Местным властям было рекомендовано привести мемориал в соответствие с законом РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и удалить с него фамилии изменников Родины. Кроме того, была создана рабочая группа, которая в настоящее время продолжает проверку точности и законности нанесения всех фамилий на мемориале.

Кроме фамилий четырех предателей Родины с мемориала исчезли и две фамилии живых ветеранов Великой Отечественной войны, так как это противоречит закону РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Как уточнили ИА REGNUM в республиканском управлении по охране и использованию объектов культурного наследия, Братская могила 16 советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко-фашистских захватчиков аула Блечепсин Кошехабльского района Адыгеи в 1942—1943 годы установлена в 1950 году и входит в перечень объектов культурного наследия, посвященных Великой Отечественной войне, расположенных на территории Республики Адыгея.