Рим, 15 мая, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Во время частной беседы бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци и бывший президент США Барак Обама обсудили также и Россию, — сообщает в понедельник 15 мая газета La Stampa.

Пугало

Барак Обама находился на прошлой неделе с визитом в Милане в рамках конференции об инновациях в области питания Seeds & Chips. Политики, по информации издания, обсудили рост популярности партии «Движение 5 звезд» в Италии, а также вопрос влиянии Москвы на голосование в Италии.

В статье подчеркивается, что уже последний конституционный референдум в Италии, прошедший в декабре, был омрачен натянутыми дипломатическими отношениями Москвой (в связи с различными сообщениями о дезинформации, а также отношений России с итальянской оппозицией).

«Это не нейтральная тема, и это очень важно, что оба политика вернулись к обсуждению темы влияния России. Особенно, когда один из двух — американец, который закончил свое президентство с очень жесткими действиями, направленными против Москвы, как, например, изгнание 35 российских дипломатов из-за той роли, которую Москва сыграла в хакерских атаках на демократию США», — пишет La Stampa.

В статье отмечается, что в итальянском правительстве в течение последних нескольких месяцев можно было заметить двойное отношение к России: с одной стороны, беспокойство по поводу увеличения «попыток вмешательства людьми Путина или организаций, близких к нему»; с другой стороны очень важное партнерство, в том числе экономическое.

В середине октября, когда Ренци прилетел в Белый дом на встречу с тогдашним президентом США, вопрос отношений с Россией в подробностях не обсуждался. Отношение европейских стран, в том числе Италии, по отношению к Москве, было признано слишком мягким со стороны Вашингтона, но Обама зарезервировал всю критику только для Путина.

«В течение моего мандата я пытался установить конструктивные отношения даже с президентом России. Но тогда Путин занял Украину, потом поддержал Башара Асада в Сирии. Россия — великая страна, по военной силе сравнима с нашей. Она должна быть частью решения, а не проблем», — цитирует слова Обамы, произнесенные в ходе встречи в Вашингтоне, La Stampa.

Вскоре после этого, в конце ноября, тенденция какого-то «двойного» итальянского отношения к России утвердилась после Берлинского саммита (последнего европейского тура Обамы). Издание напоминает читателям, как пять человек за столом (Меркель, Рензи, Рахой, Олланд и Мэй) договорились о немедленном прекращении атак со стороны Асада и его союзников (Москва и Тегеран) на мирных жителей в Сирии. Но на последнем заседании Европейского совета Меркель предложила принять санкции против Москвы, но благодаря возражениям итальянской стороны ее желание не реализовалось.

«Российские хакеры взломали почту Макрона позже. Между тем, в Белом доме уже не было Обамы», — комментирует La Stampa.