Воронеж, 15 мая, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Первую очередь новой крупной птицефабрики в Воронежской области планируется запустить в августе 2017 года. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, было заявлено в ходе посещения главой региона Алексеем Гордеевым площадки строительства фабрики в селе Третьяки Борисоглебского городского округа 14 мая.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Площадка строительства нового завода

Общий объем инвестиций в строительство нового производства составляет 900 млн рублей. Первая очередь предприятия рассчитана на 700 тысяч кур-несушек, после выхода предприятия на полную мощность на фабрике будет около 1,5 миллиона птиц. Птицефабрика будет производить до полумиллиарда яиц в год — это более половины всего объема яиц, произведенного в регионе по итогам 2016 года. Новое предприятие даст более 200 рабочих мест.

«Сегодня есть потребность в диетическом яйце, особенно, если мы говорим о восточной части Воронежской области и наших соседях. Птицефабрика будет работать на несколько регионов, в том числе на Саратовскую и Волгоградскую области. С вводом этой фабрики мы почти в полтора раза увеличим производство яйца в регионе. Для Борисоглебска и всей восточной части региона это будет один из знаковых объектов», — отметил Алексей Гордеев.

Здесь же строится и комбикормовый завод — собственные корма позволят снизить себестоимость производимой продукции.

«В Третьяках мы принципиально меняем экономику. Мы здесь создаем правильную цепочку — от поля до магазина. Этот объект должен настроить все уровни власти, всех тех, кто выполняет контрольно-надзорную функцию на то, чтобы максимально помочь инвестору реализовать его проект. Первая продукция здесь появится уже к Новому году», — сказал губернатор.

«Сегодня село Третьяки получает серьезный импульс к развитию. Сейчас мы думаем над тем, как создать здесь необходимую социальную инфраструктуру. Обсуждаем, когда начнем строить современный Дом культуры», — отметил Алексей Гордеев.