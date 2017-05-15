Калининград, 15 мая, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Калининградский янтарный комбинат в 2016 году увеличил чистую прибыль практически вдвое — на 46%, в сравнении с 2015 годом. Средняя зарплата работников выросла на 10%, составив 50,4 тыс. рублей. Такие цифры привели сегодня, 15 мая, корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

Ambercombine.ru Карьер Калининградского янтарного комбината

По сравнению с 2015 годом, чистая прибыль комбината составила 209 млн рублей, при этом объемы добычи увеличились немного — с 313 до 316 тонн. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней выросли на 43%, составив в 2016 году 463 млн руб.

На предприятии отметили, что в 2016 году была внедрена новая система ценообразования и переход на новый классификатор янтаря. «Стандарт был разработан для установления единых требований к сортовому янтарю в связи с отсутствием межгосударственных и национальных стандартов в данной области», — отметили на предприятии.

Также в 2016 году стартовали торги янтарным сырьем через биржу с целью максимальной прозрачности и анализа реальной рыночной цены янтарного сырья. Для торгов выбрана одна из старейших российских площадок — Биржа «Санкт-Петербург».