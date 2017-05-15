Екатеринбург, 15 мая, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Антиреновационный митинг 14 мая в Москве собрал по оценкам организаторов порядка 20 тысяч человек противников сноса и расселения пятиэтажных домов времен советской застройки. В регионах, где буксует элементарная программа переселения из аварийного жилья, столичный митинг прокатился эхом недоумения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Антон Привальский Красная Весна Митинг против реновации. 14.05.2017. Москва

В Екатеринбурге вопрос о сносе «хрущёвок» периодически поднимается. Сейчас их насчитывается порядка 15% от всего жилого фонда столицы Среднего Урала. В 2011 году на тот момент вице-мэр и известный в регионе строитель Владимир Крицкий утверждал, что сносить «хрущёвки» начнут уже через десять лет. Определённый им срок, а это 2021 год, приближается, но разговоров об этом на муниципальном уровне больше нет. При этом опыт их расселения есть: некоторые дома такого типа были снесены при строительстве одного из торговых центров.

В марте уже 2017 года СМИ Екатеринбурга растиражировали якобы заявление одного из чиновников о том, что город готов к сносу хрущёвок. Но позднее выяснилось, что этого представителя власти не так поняли. Пока в приоритетах — аварийное и ветхое жильё. В частности, это бараки, в том числе и довоенной постройки, многие из которых сейчас в никудышном состоянии.

В целом по Свердловской области чиновники отчитываются об успехах в ликвидации ветхого жилья. По их словам, с 2013 по апрель 2017 года в регионе было расселено более 196 тыс. квадратных метров аварийных жилых площадей. Условия проживания улучшили более 8,5 тыс. свердловчан. Предстоит расселить ещё 92 тыс. квадратных метров. А затем на очереди — расселение более 18 тыс. человек, которые проживают на 350 тыс. квадратных метрах.

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«Пока реновация для регионов — это предмет непонимания или зависти. Одни удивляются «зажравшимся» москвичам, которые почему-то не хотят переезжать в новые дома, другие считают, скольким годовым бюджетам их регионов соответствует эта программа, кто-то хочет взять пример. Понятно, что любви к москвичам программа не добавила. Москва выглядит как «страна в стране», — отметил политолог Константин Калачев.

Однако эксперт выделяет позитивные моменты реновации для регионов. Эта программа подстегивает власти субъектов, является ориентиром.

«Не все и не везде успешно решают проблему переселения людей из аварийного и ветхого жилья. Москва как бы задает верхнюю планку. Если говорить о правовой составляющей, то изначально речь шла о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации». Столица у нас, как известно, одна. А вот изменения в региональной нормативно-правовой базе, которые готовятся, могут оказаться полезным опытом. Но пока у регионов на столь масштабные планы просто нет денег», — поясняет политолог Константин Калачев.

Директор АНО «ЦКТ «Клуб уральских блогеров» Александр Аникин предложил жителям «заМКАДья», с удивлением поглядывающим на кипение страстей в столице, заглянуть в историю вопроса «что такое реновация и какие цели, кроме переселения из пятиэтажек, она ставит».

«Думаю, что стоило бы обратиться к мировой истории. В моменты экономической депрессии важно иметь четкий план по инфраструктурным проектам, позволяющим, с одной стороны, обеспечить достаточное количество рабочих мест, а с другой, обеспечить стабильную загрузку имеющихся производственных мощностей. Я бы сравнил Планы Собянина с курсом Рузвельта, — пояснил исторический экскурс Александр Аникин. — строительство хрущевок в 60-е годы прошлого века преподносилось как строительство временного жилья, рассчитанного на 30−40 лет эксплуатации. Этой замены своевременно не произошло, как и нет того государства, которое это обещало. Изменились, в том числе и собственнические отношения: раньше жилье было ведомственным и государственным, теперь оно приватизировано и принадлежит тысячам собственников. Протест москвичей, на мой взгляд, основан на общероссийском тренде — в любой программе, в любом предложении от власти всегда хочется видеть подвох. Он есть и здесь. Нет ничего страшнее — чем пожар или переезд… Москвичи хотят жить в хрущевских клетках, а вся Россия недоумевает — почему они не желают переезжать в современное жилье».

Также уральский эксперт напоминает, что строительная индустрия, на самом деле, давно не испытывала на себе внимания властей. Рынок предложений в последнее время больше, чем покупательная возможность граждан. Поэтому, если учитывать комплиментарный эффект, то реновация — это прорыв в государственно-частном партнерстве.

«Протест москвичей или отказ от программы реновации может показать только одно — умеет ли власть формировать общественное мнение и влиять на него, или нет. Для регионов именно в этом состоит значение реновации и существующего протеста. С точки зрения экономики, московские власти своим проектом могли бы придать дополнительную динамику не только экономике Москвы, но и регионов», — резюмирует Александр Аникин.

Политолог Андрей Колядин также считает, что реновация — не исключительно московский тренд.

«Я думаю, что плоскостей пересечений с регионами несколько. Первая — опыт «как делать не надо». Власть, посчитав, что не надо ничего согласовывать с народом, довела прекрасную идею реновации до митингов протеста. Хотя могла снять с проекта максимум народной любви и уважения», — считает эксперт.

«Второй пласт — позитивный пример создания экономического паровоза: стимулирования строительной отрасли, которая, при правильной организации, потащит за собой всю экономику региона. Вверх. Из кризиса. И, при этом, решит одну из самых тяжёлых проблем общества — расселение влачащих жалкое существование в ветхом и аварийном жилье», — полагает политолог.

«И третья грань — сделав выводы из ошибок московских властей, можно повторить этот уникальный проект у себя, на территориях. Рассчитывая на федеральную поддержку. И любовь расселяемых. Если все будет сделано правильно и без перекосов», — подытожил Андрей Колядин.

Подробности в сюжете: «Расселение и снос пятиэтажек в Москве»