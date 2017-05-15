Ярославль, 15 мая, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Управление министерства внутренних дел по Ярославской области восстановило работу своего сайта после мировой хакерской атаки, но перешло на выдачу справок о наличии и отсутствии судимости в бумажном варианте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по Ярославской области.

76.мвд.рф УМВД по Ярославской области

В пятницу с помощью вируса-шифровальщика WannaCry (Wanna Decryptor) хакеры атаковали компьютеры в 74 странах мира. В России кибератаке подверглись системы МВД, «Сбербанка», Минздрава и «МегаФона». Было блокировано около тысячи зараженных компьютеров. Серверные ресурсы МВД не подверглись заражению благодаря использованию других операционных систем и отечественных серверов с российским процессором «Эльбрус», отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Утечек с сайтов не произошло. Сайт УМВД Ярославской области оказался среди заблокированных, но вскоре его работа была востановлена.

«Мы перешли на выдачу справок о судимости в обычном режиме, будем их выдавать в бумажном варианте. О том, что их можно запрашивать в электронном виде, мало кто знает, и спрос на эту услугу невелик. Все услуги, которые мы оказывали через портал Госуслуг продолжаем оказывать бесперебойно», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Ярославской области.