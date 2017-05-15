Варшава, 15 мая, 2017, 14:43 — ИА Регнум. В варшавском Дворце культуры и науки состоялась конференция «Роль курдов на Ближнем Востоке», организованная представительством регионального правительства Курдистана в Польше и университетом Collegium Civitas, говорится в сообщении представительства. Симпозиум собрал экспертов по курдских делам из крупнейших польских университетов и научно-исследовательских центров, польских и курдских ученых, журналистов и политиков.

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Заседание открыл Зияд Рауф, уполномоченный регионального правительства Курдистана в Польше. Он подчеркнул, что роль курдов на Ближнем Востоке стала сегодня намного более важной. Иракский Курдистан в настоящее время является важным игроком на Ближнем Востоке, а в Эрбиль каждый месяц приезжают мировые лидеры. Рауф проинформировал участников конференции о подготовке намеченного на осень в Курдистане референдуме, по итогам которого планируется провозглашение независимости Курдского государства.

После вступительного слова правительственного уполномоченного прошли 4 дискуссионные панели, где обсуждалась история курдского народа, а также политическая, экономическая, религиозная и культурная ситуация во всех частях Курдистана, анализировались отношения с соседними странами.

Завершилась конференция круглым столом, в котором приняли участие журналисты крупнейших польских телеканалов и радиостанций (TVP, TVN, Biełsat ТВ, TOK FM). Эксперты рассматривали вопросы, как в Польше воспринимают положение с курдами, их шансы на независимость и как в этих сложных ближневосточных реалиях должно вести свою политику региональное правительство Курдистана.

В ходе дискуссии слово взял представитель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), депутат Сейма Польши Марчин Душка, который выступил в поддержку укрепления польско-курдских отношений.

Отметим также, что на днях Gazeta Polska Codziennie рассказала о восьми поляках, которые по собственной инициативе выехали в Сирию, чтобы там бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они присоединились к группировке «Гнев Евфрата», в состав которой входят курды (при поддержке США) и «сирийские демократические силы». Эти поляки заслуживают восхищения, считает издание. «Не представляю себе, чтобы министерство обороны или МИД Польши осудил их за борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил член комиссии Сейма по обороне и иностранным делам Пшемыслав Чарнецкий, представляющий PiS.