Ярославль, 15 мая, 2017, 14:43 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля в ближайшее время могут лишиться своих постов несколько высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает источник ИА REGNUM в мэрии города.

ИА REGNUM Мэрия Ярославля

Среди тех, кто в ближайшее время может покинуть администрацию города, называются заместитель мэра по вопросам градостроительства Сергей Калинин, заместитель директора департамента ЖКХ Сергей Петров, глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Минасуев, первый заместитель главы Заволжского района Валерий Шугаев и начальник управления организации строительства Тамара Речкина. Часть из них будет уволена после двухнедельной отработки, а остальные после отпуска.

Информация частично подтверждается. Сергей Петров уже покинул свой пост, Александр Минасуев с 22 мая уходит в отпуск и, скорее всего, покинет свой пост после него. Первый заместитель главы администрации Заволжского района Валерий Шугаев, по нашей информации, сейчас получил предложение о новой работе в коммерческой сфере. А вот Сергей Калинин информацию о своем уходе опровергает.

«Это ложь. Я никуда в ближайшее время уходить не собираюсь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Калинин.

Калинин выдвинул свою кандидатуру на предварительном голосовании «Единой России» в муниципалитет Ярославля. Сергей Калинин был депутатом муниципалитета действующего созыва, однако перешел на работу в мэрию в 2016 году. Тогда город возглавлял Алексей Малютин. Пришедший ему на смену Владимир Слепцов оставил Сергея Калинина в своей команде. В случае победы на выборах Калинин планировал выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя гордумы.