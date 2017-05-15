Рига, 15 мая, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Если в Латвии сохранится текущая ситуация по уровню рождаемости, смертности и числу эмигрантов, то в недалеком будущем латышей в стране не останется. Об этом заявил демограф, руководитель рижского бюро Международной организации по миграции Илмарс Межс, пишет газета Latvijas Avīzе.

Флаг Латвии

«Да, в каждом следующем поколении живет меньшее число людей, чем в предыдущем. Не надо быть экспертом, чтобы понимать, что вечно так продолжаться не может. За последние пять лет Латвия потеряла 92 тысячи человек — это примерно 5% от общего количества жителей страны. Основываясь на этих данных, можно предположить, что нам осталось около 100 лет», — заявил Межс.

Демограф также добавил, что уровень рождаемости был меньше уровня смертности все последние 25 лет, с тех пор, как Латвия стала независимой. Так, в 2016 году умерших было на 7000 больше, нежели родившихся. К тому же, около 10 000 жителей, согласно официальной статистике, эмигрировали за границу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в период с 2000 по 2016 годы число жителей Латвии уменьшилось на 410 тыс. человек (17,2%). Согласно отчету о реализации плана реэмиграции министерства экономики, две трети (около 270 тысяч) этого сокращения произошло за счет миграции. Среди других причин этой тенденции упомянуты старение населения и низкий уровень рождаемости.