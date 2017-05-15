Грозный, 15 мая, 2017, 13:40 — ИА Регнум. В Чечне произошло массовое отравление детей. В больницу с признаками кишечной инфекции были доставлены воспитанники двух образовательных организаций Наурского района, сообщили ИА REGNUM 15 мая в Следственном комитете региона.

Fr.de Инфекция

Инцидент произошел 12 мая. Всего в больницу попали 12 человек. Пятеро из них — воспитанники детского сада «Родничок». Еще семеро — учащиеся средней школы № 3.

Оба учебных учреждения находятся на одной улице в станице Наурской, и, следовательно, снабжаются питьевой водой из одного водовода. В связи с этим следователи при проведении проверки взяли пробы воды. Были также проведены осмотры пищеблоков детского сада и школы.

В настоящее время состояние детей не вызывает опасения, они выписаны на домашнее лечение. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Ход ее проведения взят на особый контроль прокуратуры региона.

Напомним, в декабре 2005 года в Чечне была зафиксирована вспышка массового отравления жителей станицы Старогладовская Шелковского района. 7 декабря с признаками отравления в больницу была доставлена первая пострадавшая девочка. Спустя неделю число больных выросло до 63 человек, в основном в возрасте от 12 до 17 лет, хотя среди пострадавших были и взрослые. Высказывались версии, что причиной отравления стал нервнопаралитический газ.

Как сообщало ИА REGNUM, для расследования данного происшествия была создана специальная правительственная комиссия. В четырех школах в станицах Старогладовская, Шелковская, Шелкозаводская и селе Коби был введен карантин.

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В результате проверки было установлено, что версии о радиоактивном воздействии, так же, как и о пищевом отравлении, не подтвердились. Согласно выводам медиков, заболевание было вызвано некой «психической подоплекой».

В апреле 2016 года в блогосфере Чечни была распространена информация о якобы произошедшем массовом отравлении жителей республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал эти сообщения провокацией и пригрозил тем, кто распространяет подобные слухи, привлечением к ответственности.