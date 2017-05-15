Мурманск, 15 мая, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Под Мурманском у Кольского моста обнаружена гора собачьих трупов. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM волонтёр благотворительного фонда помощи животным «Путеводная звезда» Светлана Кипень, по факту случившегося полиция начала проверку.

Polartrans.ru Порт Мурманск

«В фонд поступил звонок 13 мая, звонила женщина, которая и обнаружила трупы — пояснила Кипень. — Она сказала, что увидела приблизительно 7−8 голов, мы, прибыв на место, обнаружили семь трупов собак, рядом лежали большие полиэтиленовые пакеты. Женщина уточнила, что видела их ещё 12 мая, и тогда животных визуально было больше, в районе 15 голов, пакетов рядом не было. Мало того, когда она, прежде чем связаться с нами, проезжала мимо, то увидела на горе собачьих трупов ещё три больших рыжих пса, которых мы уже не застали. Сейчас мы прибыли на место происшествия и обнаружили ещё семь трупов».

От чего скончались животные, специалисты выяснят уже сегодня — в ходе вскрытия. Однако, по словам волонтёра, на всех трупах есть следы повреждений.

«Собак я переворачивала лично и у каждой была пасть, полная крови, — уточнила волонтёр. — У одного из животных лилась кровь из уха, у другого — свёрнута челюсть, как от удара. У всех — языки наружу, можно предположить, что их душили».

По словам Кипень, это первый подобный случай в Мурманске, за последние 10 лет — точно.

«Я занимаюсь помощью животным на протяжении последних 10 лет, — заявила волонтёр. — И на моей памяти подобное впервые. Сейчас проводятся процессуальные проверки, трупы животных вывозят специалисты Мурманской областной ветстанции».

Напомним, на протяжении последних лет в Мурманской области есть проблемы с отловом безнадзорных животных — как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года региональной прокуратурой было установлено, что из-за нерасторопности чиновников в одном из посёлков ребёнка укусила бездомная собака. Проведённая проверка выявила нарушения в деятельности муниципальных властей сразу в нескольких населённых пунктах.

Тем временем, в 2017 году почти в два раза — до 6,5 тысяч рублей — был увеличен норматив стоимости услуги по отлову одного безнадзорного животного в Мурманской области. Как сообщало ИА REGNUM, в этой связи законом об областном бюджете на 2017 год было предусмотрено увеличение объёма субвенций муниципалитетам до 54,5 млн рублей.