Омск, 15 мая, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Омскому городскому совету (ОГС) пятого созыва осталось проработать всего четыре месяца. Уже в сентябре 2017 года, в единый день голосования, в Омске пройдут выборы депутатов муниципального парламента шестого созыва. О том, чего ожидать омичам от сентябрьских выборов в ОГС, рассуждают эксперты ИА REGNUM.

Антон Денисенко Омск

Главная задача — «не допустить провалов и скандалов»

По мнению омского политолога Ивана Жукова, говорить о возможном раскладе на выборах в горсовет пока рано, так как «все, как в прошлом году, ждут окончания праймериз «Единой России».

«После них станет понятно, кто из оппозиции где будет выдвигаться. Пока, полагаю, рейтинг КПРФ находится на прежнем уровне. На данный момент основная интрига складывается с рядом округов на праймериз «ЕР», — отметил собеседник.

Напомним, в Омске процедура предварительного голосования «Единой России» намечена на 28 мая. В праймериз примут участие более 130 человек — это те люди, которые предоставили полный и достоверный пакет документов.

По данным пресс-службы регионального отделения партии, дебаты участников предварительного голосования стартовали 22 апреля. К настоящему моменту состоялось уже более 17 дебат-площадок, омичи прослушали более 90 выступлений. Для проведения предварительного голосования в Омске сформировано 90 счетных участков.

Иван Жуков подчеркнул, что сейчас на дебатах многие кандидаты критикуют городскую администрацию, так как «провалившиеся выборы (мэра Омска — прим. ред.) привели к очередному падению рейтинга власти».

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Прокомментировал эксперт и информацию о противостоянии области и города, которое, по мнению ряда политологов, может повлиять на результаты выборов в ОГС: «Жесткого противостояния области и города нет, есть соперничество ряда группировок за мандаты, не выходящее за рамки стандартного политического процесса».

«У «ЕР» сейчас главная задача — обеспечить нормальное проведение праймериз и выборов в горсовет, не допустить провалов и скандалов. Об усилении позиций (единороссов — прим. ред.) речь, думаю, не идет в условиях внутренних расколов и конфликтов. «Новосибирский» сценарий (прорыв КПРФ во власть) на данный момент невозможен во многом по причине отсутствия у оппозиции ресурсов, а также апатии большей части населения. Явка на праймериз «сушится» уже сейчас, есть желание провести все тихо и комфортно. Возможно, «ЕР» даже пожертвует парой мандатов, отдав их несогласованным кандидатам, чтобы замять скандал, если угроза такового возникнет», — подытожил политолог.

Много желающих

Омский политолог Галина Татаринова согласилась с Иванов Жуковым в том, что «расклад сил выявлять еще рано».

«Желающих идти на выборы много — не менее пяти человек на мандат. Но как все будет — пока неясно. «Единая Россия» жестко ведет отбор. Будет больше представителей бизнеса. Остальное, повторюсь, пока неясно», — подчеркнула она.

На вопрос, повлияют ли последние резонансные события в кругах власти на расклад сил перед выборами в горсовет, Татаринова ответила, что «к кадровой лихорадке в областной власти отношение уже спокойное, привыкли все».

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А вот «неудача с экспериментом по выборам мэра», по мнению политолога, раздражает и дает дополнительный минус имиджу власти: «Но я вижу и плюсы. Интерес к процессу формирования власти — это тоже важно возбуждать в обществе, что может повысить активность на выборах. Однако на соотношение сил на выборах в горсовет это никак не повлияет».

На вопрос, что необходимо предпринять «Единой России», чтобы усилить свои позиции Омске, где, по оценкам ряда экспертов, довольно сильны позиции КПРФ, Галина Татаринова ответила, что «ЕР» — это «партия, живущая по канонам, порождаемым стагнацией».

«Ориентир — на административный ресурс, на материальные вливания в партийную кассу. Она («Единая Россия» — прим. ред.) не способна сделать то, что сделать было бы можно. Например, найти новые формы работы в соцсетях, создать центры неформальных инициатив и так далее» — подытожила собеседница ИА REGNUM.

«Надо повышать явку»

Омский общественный деятель Сергей Кондаков считает, что в Омске «традиционно высок рейтинг КПРФ». Однако, по его словам, если смотреть в будущее, то очевидно, что «электорат молодеет», и молодое поколение уже не так охотно готово поддерживать коммунистов.

«Тем не менее, позиции КПРФ сильны. На праймериз, проводимых «Единой Россией», ярких личностей, которые могли бы мобилизовать электорат, не наблюдается, но весьма колоритно смотрятся представители общественной организации «Оплот». Довольно интересен кандидат праймериз Виктория Богданова», — рассуждает общественный деятель.

Сергей Кондаков отметил, что скандалы в кругах власти повлияют на расклад сил перед выборами в горсовет, в частности, это приведет к низкой явке избирателей: «Провальные выборы мэра, политические противостояния элит вызовут недоверие и апатию избирателей. Низкая явка избирателей — это вопрос легитимности, лакмусовая бумажка в преддверии президентских выборов».

Эксперт также считает, что для укрепления позиций «ЕР» «однозначно надо повышать явку избирателей, в противном случае администрация президента сделает кадровые перестановки в руководстве региона».

«Судя по той реакции, которую я встречаю на улицах, граждане отказываются разговаривать дальше, услышав словосочетание «Единая Россия», — отметил Кондаков.

«На фоне конкуренции элитных групп»

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков считает, что подготовка к выборам в Омский горсовет идет на фоне конкуренции элитных групп. При этом город давно отличается протестным голосованием.

По словам Нейжмакова, у КПРФ в городе есть команда кандидатов, которые уже набирали высокие результаты на выборах. В то же время эксперт отмечает, что пока активность компартии в городе не так уж велика, несмотря на то, что «коммунисты создают информационные поводы»: «Отметим попытку того же Виктора Жаркова зарегистрироваться кандидатом в мэры и в нынешнем году. Или законопроект, внесенный главой фракции КПРФ в областном Заксобрании Андреем Алехиным, предполагающий возвращение прямых выборов мэра. Но для наступательной кампании этого недостаточно. Вопрос, как тесно коммунисты привяжут свою кампанию к конкретным социальным и экологическим проблемам города. При этом затянувшаяся история с выборами мэра Омска — скорее фоновая. Она может не привести к росту поддержки оппозиции сама по себе».

Михаил Нейжмаков подчеркнул, что если перед выборами в горсовет не сформируется четкая общегородская протестная повестка, то «мы будем наблюдать, по сути, множество локальных кампаний». И в этих условиях преимущество перейдет к ресурсным кандидатам, которых как раз много у единороссов.

«Так, целый ряд кандидатов на праймериз этой партии («ЕР» — прим. ред.) перед выборами в горсовет связаны с крупными экономическими игроками области. Среди таких игроков — «Газпромнефть-Омский НПЗ» (по округу №5 идет заместитель генерального директора Сергей Архипов), «Омскнефтехимпроект» (по округу №15 выдвинулся директор по социальным вопросам Антон Ремнев), «Омскагрегат» (в округе №19 — директор по коммуникациям Максим Астафьев), строительная компания «Трест №6» (по округу №6 — директор компании Наталья Чебыкина). Среди кандидатов — представители конкурирующих элитных групп. Там есть, например, люди из команды депутата Госдумы Андрея Голушко или представители общественной организации «Оплот», близкой к Виктору Шрейдеру. Но если «Единая Россия» по итогам праймериз сохранит костяк самых сильных кандидатов, их кампании будут работать и на повышение результата списка. Сейчас праймериз единороссов дает им шанс привлечь к себе дополнительное внимание», — сказал собеседник.

Нейжмаков считает, что «придать динамизма кампании «Единой России» и во многом перехватить инициативу у оппозиции» могло бы возможное вмешательство федерального центра, крупный проект для региона, «чисто теоретически, это могли бы быть, например, попытки реанимировать самый известный городской долгострой — омский метрополитен». Другое дело, что такой проект должен реализовываться под чью-то ответственность на уровне региона, а вероятность, что такую роль доверят представителям старых местных элит, не очень велика, рассуждает эксперт.

«Если Центр захочет организовать политическую перезагрузку в области, кадровые перестановки в руководстве региона он может провести и до официального старта предвыборной гонки в Омский горсовет. В этом случае в руководство региона могут прийти люди, не находившиеся в эпицентре областных конфликтов последних лет и, возможно, с опытом работы в федеральных структурах», — резюмировал Михаил Нейжмаков.

Напомним, выборы депутатов Омского городского совета пятого созыва состоялись 4 марта 2012 года. При этом была применена смешанная система голосования. 20 депутатов были выбраны по партийным спискам, еще 20 — по одномандатным округам. Как соощили иа в муниципальном парламенте, в среднем один депутат-одномандатник пятого созыва представляет в городском совете интересы почти 45 тысяч горожан. Рекордным стало и само число кандидатов в депутаты — 458 человек. Из сорока выбранных депутатов 14 народных избранников, работавших в городском представительном органе с 2007 по 2012 год, вновь получили доверие омичей. Впервые за время работы Омского городского совета его председателем была избрана женщина — Галина Горст.

Как сообщало иа, 16 декабря 2015 года сложил с себя полномочия депутат Евгений Мавлютов. Его место по партийным спискам занялаЕлена Свешникова. Депутаты Игорь Антропенко, Александр Березовский, Антон Берендеев, Вячеслав Васильев, Валерий Кокорин сложили с себя полномочия 28 сентября 2016 года в связи с избранием в Законодательное собрание Омской области.

После выборов в областной парламент, численность депутатского корпуса горсовета составляет 37 человек. По итогам голосования, в Заксобрание прошли пятеро представителей горсовета, трое из которых были одномандатниками. Кресла «списочников» (Игоря Антропенко и Антона Берендеева) заняли новые депутаты. Так, «Справедливая России» выдвинула Антона Дубеля, а ЛДПР — Екатерину Маленьких.