Москва, 15 мая, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Минск, ставший центром притяжения для определенных лидеров постсоветских стран, может принять президента Украины Петра Порошенко в случае дестабилизации ситуации в стране, ключевым вопросом в этом станет финансовый аспект, заявил в интервью ИА REGNUM политолог Дмитрий Болкунец.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узы

Эксперт напомнил, что ранее в Белоруссии получил политическое убежище президент Киргизии Курманбек Бакиев. Минск отказывается его выдать, дав бывшему главе Киргизии белорусское гражданство.

«По моим сведениям, он заплатил некую сумму за право жить на территории Белоруссии», — сказал политолог, также приведя в пример интересный эпизод с покойным Борисом Березовским, который неоднократно посещал Минск, будучи в розыске. Минск был для Березовского удобным местом проживания и ведения финансовых дел с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, считает он.

«По поводу Порошенко. Думаю, что не стоит исключать версию, что в случае дестабилизации на Украине он может выбрать для бегства Белоруссию. Но есть сомнения, что он туда поедет, видимо, он предпочтет более далекие заокеанские страны», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что ранее Порошенко и Лукашенко нашли общий язык по многим вопросам, например, прекрасно идет их бизнес по контрабанде.

«Порошенко чувствует поддержку со стороны президента Белоруссии, и мы наблюдаем, как Лукашенко негласно поддерживает инициативы действующего правительства, так же, как он поддерживал и прошлые украинские правительства», — пояснил Болкунец.

«Надо отметить, что ранее бывшего президента Украины Виктора Януковича разыграл пранкер Вован, он обсуждал с ним возможность политического убежища в Минске. И тогда Лукашенко сказал, что готов принять Януковича, и напомнил, что у того есть белорусские корни. Думаю, что при предоставлении убежища Порошенко главную роль для Лукашенко сыграют деньги», — заключил политолог.

Как сообщали источники ИА REGNUM, после провала визита министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Вашингтон на оперативно созванном совещании у Порошенко был поставлен и обсужден целый ряд вопросов первостепенной значимости.

Так, вопрос оперативного отъезда Порошенко из страны на случай чрезвычайного развития событий становится для него в ближайшее время одним из первоочередных. В качестве одной из приоритетных стран в этом плане названа Белоруссия, с президентом которой у Петра Порошенко сложились не только взаимовыгодные контакты в плане совместных бизнес-проектов, но и вполне дружеские, а по признанию самого Лукашенко, даже братские отношения.