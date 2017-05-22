Санкт-Петербург, 22 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 9 мая глава французского кабинета министров Рибо произнес речь, в которой, ссылаясь на свою декларацию при вступлении в министерство, заявил:

Русская пехота, вооруженная трехлинейной винтовкой образца 1891 года

«Я сказал тогда, что мы будем продолжать борьбу не в целях завоевания и порабощения народов, а одушевленные твердой решимостью вернуть то, что нам принадлежит».

Он ссылался на президента США Вудро Вильсона в подтверждение мысли, что достигнуть мира «можно лишь при условии сокращения агрессивного военного деспотизма, таящего в себе вечную угрозу». А это можно сделать только продолжением войны.

«Пусть реорганизованная русская армия докажет мощным наступлением, что она понимает обращенный к ней призыв».

9 мая в Петербург прибыла большая партия политических эмигрантов из Швейцарии с женами и детьми, в общем более 250 человек. Среди прибывших находится много старых социалистических деятелей: польский социалист Феликс Кон, социал-демократы— Луначарский, Рязанов, Мартов, Аксельрод, Мартынов, эсер Натансон и другие. Вместе с эмигрантами прибыл также Гримм, швейцарский социал-демократ интернационалист.

Бюро Исполкома Петроградского Совета постановило обратиться по телеграфу к социал-демократическим организациям всех стран и к австрийской социал-демократии, в частности, с призывом принять все меры к предупреждению казни Фридриха Адлера (убийцы министра-президента Австро-Венгрии), «являющегося поборником свободы всех народов и идеи всеобщего мира».

В Исполком Петроградского Совета поступили резолюции и постановления войсковых организаций и воинских частей и, между прочим, всего черноморского флота, в лице ЦИК, с указанием, что необходимым условием доверия и поддержки Временному Правительству является работа Правительства в согласии и под контролем Совета.

Солдатская секция Петроградского Совета по вопросу о создании национальных полков 9 мая приняла резолюцию, в которой, признавая в принципе право каждой национальности на самоопределение, но считаясь с затруднениями при формировании отдельных национальных полков и возможностью дезорганизации армии, признает формирование в настоящее время отдельных национальных полков нежелательным и угрожающим цельности русской армии. Пополнение существующих уже национальных частей возможно. Формирование отдельных национальных частей из добровольцев невоеннообязанных солдатская секция приветствует.

Всероссийским съездом Крестьянеких Депутатов 9 мая подавляющим большинством голосов принята резолюция об отношении к коалиционному Министерству, в которой говорится, что вхождение социалистов во Временное Правительство признается шагом правильным. Резолюция призывает страну оказывать полное доверие и поддержку обновленному Временному Правительству.

Далее съезд приступил к обсуждению продовольственного вопроса. Представители Поволжья и Сибири настаивают на установлении твердых цен на все предметы первой необходимости. Ряд ораторов высказывается за необходимость запрещения производства предметов роскоши.

Министр путей сообщения Николай Виссарионович Некрасов (1879–1940)

Министр путей сообщения Некрасов познакомил съезд с состоянием железнодорожного хозяйства. В своей речи он, между прочим, сказал:

«С большим трудом удалось наладить правильное функционирование поездов. Налаживается вывоз продовольственных грузов и топлива. Если мы не получим из Америки паровозов и не вернем с фронта квалифицированных рабочих, нам грозит еще большая разруха.»

В дальнейшей речи Некрасов обращается с призывом не осложнять работу железнодорожников самовольными распоряжениями.

Товарищ министра торговли и промышленности Пальчинский заявил, что правительство позаботилось о том, чтобы сельское хозяйство было по возможности снабжено железом и железными изделиями.

Всероссийская конференция меньшевиков 9 мая большинством 53 голосов против 10, при 10 воздержавшихся, приняла резолюцию против проповеди братания, как метода борьбы за мир, по следующим двум основаниям:

«Братание никоим образом не может служить средством к достижению того всеобщего мира, к которому стремится соц.-демократия и который может быть добыт только планомерной политической борьбой объединенного пролетариата…

При отсутствии победоносного революционного движения в Германии и Австрии и продолжающемся безусловном подчинении австро-германской армии реакционным вождям, братание может привести и фактически приводит к разложению русской армии и подвергает ее опасности разгрома».

После принятия резолюции о братании Маслов выступил с докладом по аграрному вопросу. Он высказался за отчуждение только крупнотой среднего землевладения, так как отчуждение мелких хозяйств способно отбросить крестьян, мелких собственников, в ряды контр-революции. Что касается условий отчуждения, то Маслов — за частичное вознаграждение путем введения поимущественного налога. Вознаграждение должно прогрессивно понижаться: чем больше земли у владельца, тем пропорционально он должен получить меньше. В конце доклада Маслов категорически высказался против аграрных беспорядков, против захватов, которые, по его мнению, угрожают перейти в контр-революцию.

Днем состоялось частное совещание членов конференции, на котором присутствовали Мартов, Мартынов, Церетели, Скобелев, Раковский и Гримм. Мартынов и Мартов резко высказались против участия в правительстве. На вечернем заседании, после прений, была принята большинством голосов резолюция о необходимости принять участие в Стокгольмской, а также и в третьей Циммервальдской международной конференции социалистов по вопросу войны.

Алексей Васильевич Пешехонов

9 мая закрылся продовольственный съезд. Перед закрытием министр Пешехонов обратился к собранию с краткой речью, в которой указал, что его вступление (с 1 июня) в заведывание продовольственным делом не приведет к коренной ломке политики его предшественника— Шингарева. Хлебная монополия останется главной задачей министерства. Помимо хлебной монополии на очереди и другой важный вопрос, разработка которого уже начата Шингаревым, — это вопрос о снабжении населения не только хлебом, но и другими продуктами.

Открылся 8-й съезд партии кадетов. С докладом о политическом моменте и ближайших задачах кадетской партии выступил Милюков. Он заявил, что за последние два месяца политическое положение радикально изменилось: раньше Временное Правительство,

«Созданное комитетом Гос. Думы и освященное силами революции, пользовалось непререкаемым авторитетом. Теперь положение иное. Левые партии развили необычайно сильную агитацию масс, за каковой мы не поспеваем. По стране прокатилась волна аграрных движений. В армии воцарилась свобода от дисциплины. В центре говорили о братстве народов, а в окопах эти идеи приняли форму братания. Картина осложнилась приездом Ленина и его Единомышленников, любезно пропущенных через Германию и звавших массы под знамя анархо-коммунизма.»

Сейчас можно отметить три главных политических течения. Одно из них, под влиянием испуга, хочет вернуть революцию назад, это — течение контр-революционное. Второе стоит за сохранение и закрепление великих политических и социальных завоеваний, сделанных революцией. Можно быть уверенным, что за этим течением стоит громадное большинство страны. Лишь теперь оно начинает организовываться, и кристаллизационным пунктом для его организации явится партия Народной Свободы (кадетов). Более организовано третье течение, выдвигающее лозунг «революция продолжается», в связи с чем сила сознательная, с точки зрения этого течения, есть сила контр-революционная.

Переходя к задачам партии в настоящий момент, Милюков указал, что программа партии должна расшириться и углубиться в двух вопросах: аграрном и областных реформ. Милюков кратко остановился на вопросе об отношении партии к Временному Правительству, причем заявил, что основной задачей власти является соблюдение союзных обязательств и ограждение жизненных интересов России, в связи с чем необходимо изменить настроение в армии.

Поручения, которые партия дает своим членам, состоящим в правительстве, сводятся к борьбе за авторитет правительства, за необходимость применения принуждения против преступных и анархических элементов и за удержание правительства от вмешательства в будущие функции Учредительного Собрания.

Максим Моисеевич Винавер

После Милюкова с докладом ЦК выступил Винавер, который прежде всего изложил мотивы, которыми обусловилось вхождение членов партии в состав правительства. Таких мотивов два. Во-первых, вступившие в правительство новые силы — представители социалистических течений — являются людьми неопытными и свежими, в силу чего необходимо было оставить в правительстве те элементы, которые сумели бы его предохранить от рискованных экспериментов. Во-вторых, желание устранить возможность контр-революционных попыток, для чего создалась бы особо благодарная почва, если бы члены партии «Народной Свободы» вышли из состава правительства.

«С социалистами можно сотрудничать на следующих условиях: 1) законодательная и исполнительная власть осуществляется только Временным Правительством. Совет Раб. и Солд. Деп. не должен издавать распоряжений, имеющих характер правительственных актов, в частности, необходимо, чтобы Совет отказался от распорядительных действий по армпп и петербургскому гарнизону;

2) ведение воины должно быть подчинено военно-стратегическим требованиям для обеспечения успеха наступателных действий. Совет должен оказать правительству помощь в деле восстановления дисциплины и боеспособности армии;

3) во внешней политике должно быть поддерживаемо тесное единение с союзниками. Мир может быть заключен лишь согласно с ними.»

Винавер заявил, что эти условия были приняты Временным Правительством. Партии кадетов было желательно устранить двусмысленную формулу «без аннексий и контрибуций», но в данном вопросе ЦК не нашел возможным выступить ультимативно, считая необходимым сохранить единство для ближайших целей.

Винавер огласил резолюцию об отношении к Временному Правительству, в которой говорится, что с перед лицом грозящей родине опасности от развала армии на фронте и от анархии внутри страны партия сочла своим долгом, преодолевая внутренние сомнения, вызываемые тяжелыми переживаниями последних дней, остаться на своем посту и не отзывать своих представителей из состава правительства.

«И, приветствуя заявление Временного Правительства о необходимости наступательных действий на фронте и о необходимости неизменной верности союзникам… обещает поддержку новому Временному Правительству во всех его начинаниях, направленных к осуществлению указанных целей».

Министр государственного призрения Шаховской подчеркнул ту мысль, что партия должна объединить вокруг себя те элементы в стране, которые к ней потенциально примыкают, так как от этого зависит устойчивость революции. Наилучшим средством укрепления авторитета правительства явится создание при правительстве особого авторитетного государственного совещания, которое должно образоваться из представителей Советов и 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Госдумы.

С речью против доклада ЦК и резолюции выступил министр путей сообщения Некрасов. Он признал и согласился с той классификацией течений, которую установил Милюков, но он разошелся с ним в определении границ этих течений. Уже издавна в партии существуют два течения: одно требовало определенного заявления в том смысле, что кадеты идут широким конституционным фронтом, в то время, как другое настаивало на необходимости развернуть широкий демократический фронт. Этот старый спор ведется и сейчас, хотя фактически для него нет места, так как рука, протянутая к левым партиям, была взята и крепко пожата этими последними. Теперь устранены моменты, говорившие против демократического фронта.

«Созидательные силы пришли к правительству… между тем Милюков говорит: «разрушители это те, кто стоит на точке зрения продолжения революции»… Действительная грань между течениями созидательными и разрушительными находится там, где кончается чувство государственной ответственности и где выставляются принципы анархии и безвластия.»

Говоря о правительственном кризисе, Некрасов указал, что определенный выход из кризиса избрал Гучков, но что этот выход нанес удар в спину Временному Правительству. Некрасов приветствовал принцип партийного представительства, так как он заставляет всякую партию формулировать свои требования. В области внешней политики для Некрасова важнее достижение единого фронта с союзниками, нежели бумажное объединение в договорах, которые, может быть, будут, а, может быть, не будут выполнены, в зависимости от реальных условий того момента, когда выполнение станет на очередь.

Неизвестный художник. Созыв Учредительного собрания

Некрасов, далее, высказался против предложения Шаховского об установлении нового государственного учреждения. Первая задача нового правительства — это ускорить созыв Учредительного Собрания. В заключение Некрасов призывал кадетскую партию отказаться от принципа поддержки правительства «постольку, поскольку». Такая тактика вполне аналогична прежней тактике Совета, против которой так восставали кадеты.

Выступавшие после Некрасова ораторы, главным образом, полемизировали с Некрасовым и призывали съезд к поддержке и доверию ЦК. партии. Милюков, выступивший с речью на вечернем заседании, между прочим, сказал:

«Я считаю, что вопрос о проливах является вопросом о достижении задачи, поставленной России всей ее историей; обладание проливами есть насущнейшая жизненная необходимость для нашей страны. И я заявляю с гордостью и считаю это своей заслугой перед страной, что до последнего дня моего ухода из министерства я не дал возможности союзникам иметь право говорить, что Россия отказалась от проливов… Не за проливы армия воюет, а для победы. Если не будет победы, не будет и проливов. Победа это и значит проливы, а проливы это и есть победа».

В заключение своей речи Милюков сказал:

«Я считаю, что-то, что делается во вред нам и нашим союзникам и к выгоде нашего врага, несомненно, можно изменить. Попытаемся воздействовать убеждением; если не поможет убеждение — применением силы в тех случаях, когда сюда являются люди, заведомо находящиеся на службе у Германии. Нам говорили что революцию нельзя вызвать. Это неправда. Я думаю, что ее можно вызвать, когда она нужна для блага и спасения родины. Но если революцию можно вызвать, то ее можно остановить, если это тоже нужно для блага России».

После Милюкова выступил ряд провинциальных членов съезда, которые подтверждали полное свое согласие со взглядами Милюкова, а не Некрасова.

После прений единогласно принята резолюция об общем политическом положении. В этой резолюции, между прочим, сказано:

«Являясь хранительницей государственного начала, без укрепления которого добытой народом свободе грозит неминуемая гибель; убежденная, что ее участие в правительстве явится наиболее надежным средством предохранить страну от контр-революции; ожидая, что вступление в состав правительства более левых групп, ответственных ныне за направление государственной жизни, придаст власти силу и устойчивость и устранит пагубный элемент двоевластия как на фронте, так и в стране; приветствуя заявление Временного Правительства о необходимости наступательных действий на фронте и о неизменной верности нашим союзникам, — партия «Народной Свободы» будет оказывать полную поддержку новому Временному Правительству во всех его начинаниях, направленных к осуществлению указанных задач».