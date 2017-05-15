Вашингтон, 15 мая, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Американские спецслужбы, а также правительства ряда стран внесли свой отрицательный вклад в глобальную кибератаку вируса-вымогателя WannaCry, считает президент Microsoft Брэд Смит, сообщается в блоге компании.

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По словам президента корпорации, пользователи всего мира пострадали от утечки из ЦРУ и АНБ данных об уязвимостях.

«Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на WikiLeaks, теперь же данные об уязвимостях, украденные из АНБ, затронули пользователей по всему миру», — отметил он.

Смит указал на роль, которую играют правительства стран, собирая в своих собственных целях сведения об уязвимостях в программном обеспечении. Эта ситуация подобна похищению ими ракет «Томагавк» у американской армии.

Он подчеркнул, что такие данные не нужно аккумулировать на носителях правительств, их после обнаружения необходимо напрямую передавать разработчикам программ.

«Правительства всего мира должны воспринять эту угрозу как призыв к пробуждению», — указал он.

Напомним, 12 мая кибератака WannaCry привела к блокировке не менее 200 тысяч компьютеров в 150 государствах. Кибератаке больше всего подверглись Россия, Украина, Индия, Тайвань.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая стало известно, что хакеры выпустили новую версию WannaCry, способную обойти домен, приостановивший его распространение.