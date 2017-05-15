Рига, 15 мая, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Министерство обороны Латвии планирует вложить несколько десятков миллионов евро в проекты армейской инфраструктуры на востоке страны, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Милитаризация

Так, в Латгалии с 2017 по 2019 годы планируется инвестировать примерно 7,5 млн евро. Средства предусмотрены на улучшение инфраструктуры баз 32-го батальона Земессардзе (ополчение) в Резекне, 34-го батальона в Даугавпилсе и 35-го батальона в Прейли, даугавпилсского полигона Национальных вооруженных сил (НВС) «Межа Мацкевичи», а также строительство позиций для радаров. На базах Земессардзе будут усовершенствованы склады, административная инфраструктура. Территория полигона в Даугавпилсе будет расширена.

В свою очередь 10,5 млн евро планируется вложить в создание новых баз батальонов Земессардзе в Крустпилсе и Гублене, примерно 10 млн евро — в развитие инфраструктуры военных баз в Айзкраукле и Алуксне.

В министерстве обороны отмечают, что с учетом ситуации с безопасностью в регионе нужно усиливать способности реагирования в Латгальском регионе и увеличить присутствие НВС в восточной части Латвии, для чего будет сформирована рота боевой поддержки для поддержки третьей бригады Земессардзе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, оборонный бюджет Латвии является одним из самых быстро растущих в мире. Так, в 2017 году он составляет 449,57 млн евро или 1,7% ВВП. В 2017 году планируется выделить на оборону 4,9 цента из 1 евро, уплаченного в налогах, говорится в исследовании аналитической компании IHS Markit, опубликованном в октябре 2016 года. Также сообщается, что в 2017 году Минобороны условно делит бюджет в трех направлениях: 33% — на инвестиции, 28% — на содержание, 39% — на персонал.

Напомним, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%, что является минимальным требованием со стороны НАТО.