Сент-Луис, США, 15 мая, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Ученые из университета штата Миссури в Сент-Луисе (США) проследили за поведением нескольких десятков выпивших людей и пришли к выводу о том, что их личные качества и поведение претерпевают не такие сильные изменения, как было принято считать до этого. Материал об этом опубликован в журнале Clinical Psychological Science.

Ян Стен. Вино

Исследователи провели эксперимент, собрав группу из 156 добровольцев, половина из которых получила возможность сильно напиться и при этом записывать все свои ощущения и представления о том, как меняется их собственная личность и поведение. Тем временем вторая половина должна была оценивать их состояние со стороны.

Сравнив наблюдения обеих групп, ученые пришли к выводу, что пьяные люди действительно считали, что их поведение сильно поменялось. Они ощущали, что становятся менее ответственными, открытыми для новых впечатлений, менее подверженными смене настроения и более экстравертными. Тем временем наблюдатели отмечали лишь последнее, остальное оставалось для них незаметным.

Ученые заключают, что пьяное и трезвое состояние человека отличаются друг от друга не так уж сильно. Впрочем, все изменения, за исключением экстравертности, могли просто остаться незаметными для внешнего наблюдателя.

Для того чтобы перепроверить свои результаты, ученые собираются повторить наблюдения в настоящих барах.