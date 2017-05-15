Калуга, 15 мая, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Калужском регионе растет число ВИЧ-инфицированых старше 30−40 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, в 2016 году доля людей старше тридцати лет среди вновь выявленных заболевших составила 72,4%, а старше сорока — 33%.

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Постепенное «взросление» вновь выявленных пациентов отмечали с 2011 года. Всего же на 1 января 2017 года в Калужской области зарегистрировано 2830 ВИЧ-инфицированных, из них 272 заболевших выявили в 2016 году.

ВИЧ-инфекция регистрируется на всех административных территориях калужского региона, особенно высокая пораженность наблюдается в Боровском, Жуковском, Думиничском, Ульяновском районах и в городе Обнинске. В 2016 году выросла заболеваемость в Спас-Деменском, Юхновском, Бабынинском, Барятинском, Перемышльском районах, отмечают в министерстве.

33% из числа выявленных в 2016 году узнали о своем диагнозе с запозданием: они более 5 лет являлись активными источниками ВИЧ-инфекции. На текущий момент уровень заболеваемости в области составил 26,9 человека на 100 тысяч населения, что в 2,6 раза ниже, чем в целом по России.

15 мая в регионе стартовала акция «Пройди тест на ВИЧ, убедись, что ты здоров!», которую проводят в рамках III всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Так, в центре Калуги открылась информационная палатка, где дежурным медикам можно задать вопросы о специфике заболевания, получить буклеты с информацией. Кроме того, в областном СПИД-центре желающие смогут анонимно и бесплатно сдать кровь и получить консультацию врача.

Также отметим, что по данным областного Минздрава регионе превалирует половой путь передачи ВИЧ (64,8%). При этом наркотический путь передачи в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 23,1%. Также все чаще встречается сочетанный путь заражения — наркотический и половой одновременно.