Киев, 15 мая, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Жители нескольких городов и населенных пунктов Украины с 12 мая текущего года будут платить за холодную воду по новому тарифу. Об этом, как передает News-Front, стало известно из постановления Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №552 от 26.04.2017.

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Так, тарифы на холодную воду подорожали в Киеве, Днепре, Львове, Ровно, Хмельницком, Ирпене, Вишневом, Боярке, Каменце-Подольском, Павлограде, Лисичанске, Коломые и других городах.

«Уровень подорожание колеблется от 7% до 28%», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что треть получателей субсидий на Украине отсеется к началу 2018 г.

По его словам, в 2018 г. число семей, получающих те или иные субсидия от государства, составляет около 7,5 млн. К 1 января 2018 г. это число сократится на треть и составит около 5 млн семей, считает он.

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