Ярославль, 15 мая, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В Ярославле на незаконно установленных рекламных конструкциях появилась социальная реклама мэрии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Реклама в Ярославле на ул. Сахарова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе впервые за долгое время начали устанавливать рекламные щиты, на которые не проводились аукционы и места под которыми не включены в схему размещения наружной рекламы. Ранее в мэрии города корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что конструкции стоят незаконно и что им неизвестно, кто установил рекламные конструкции. Однако на одном из таких щитов (ул. Сахарова, около дома № 52) уже появился плакат, поздравляющий ярославцев с Днем города от лица мэрии Ярославля.

Источник из среды рекламного бизнеса Ярославля рассказал, что затем конструкции, вероятнее всего, будут использованы для предвыборной агитации.

«Сегодня там уже появились плакаты мэрии. Потом на них появится предвыборная агитация, скорее всего членов «команды мэра», ну, а затем там появится «коммерция». Законы позволяют демонтировать всё в кратчайшие сроки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM источник из сферы рекламного бизнеса в Ярославле.

Ранее в комитете по рекламе мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что демонтаж незаконной конструкции занимает больше месяца из-за сложного порядка поиска собственника. Источник ИА REGNUM утверждает, что постановление мэрии «О Порядке организации демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек» позволяет демонтировать незаконные конструкции в течение 3 дней.

Депутат муниципалитета Ярославля Сергей Тюрин направил мэру Ярославля Владимиру Слепцову запрос, где спрашивает, была ли выдана разрешительная документация на установку рекламных конструкций, были ли проведены аукционы и размещены ли рекламные конструкции в рамках схемы размещения.