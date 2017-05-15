Москва, 15 мая, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках акции СТОПВИЧ/СПИД с 15 по 21 мая организует Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.

Спидцентр.рф ВИЧ

Акция приурочена ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который ежегодно отмечается в третье воскресенье мая.

Специалисты-эпидемиологи по номерам горячих линий управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ проконсультируют всех обратившихся по вопросам профилактики этого заболевания, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе.

Кроме того, любой желающий сможет получить ответ на вопросы о возможностях бесплатного анонимного тестирования.

По данным ведомства. в России ежедневно фиксируется 200 заражения ВИЧ-инфекцией. Более 40% заражения происходит половым путем.

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Как сообщало ИА REGNUM, общее количество ВИЧ-инфицированных в России на 1 января 2017 года составило 870 тысяч 952 человека, из них 77,5% находятся на учете в диспансере.

Напомним, в 2017 году правительством предусмотрено выделение около 20 млрд рублей на противодействие распространению в России ВИЧ-инфекции. Эти средства пойдут на лечение и просветительскую работу. Так, на 14,76 млрд рублей будут централизованно закуплены антивирусные препараты.

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