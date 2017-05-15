Ростов-на-Дону, 15 мая, 2017, 12:16 — ИА Регнум. »Позор тем, кто готовил памятник! Как можно было совершить ошибку на памятнике, посвященном Великой Отечественной войне?» — задается вопросом автор фотоснимка.

Rostov-gorod.ru Памятник «Скорбящий солдат»

Из группы «Это Ростов-на-Дону!» Скрин

Отметим, скульптура установлена по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и поисковиков. Кумженская роща — особое историческое место для горожан. Именно здесь в 1941—1943 годах велись кровопролитные бои. Сегодня на территории рощи поисковики предают земле останки солдат, найденные на полях сражений.

Видео с церемонии открытия памятника (автор — администрация Ростова-на-Дону)

Напомним, Кумженский мемориал на стрелке Дона и Мёртвого Донца был сооружён в 1983 году. В составе комплекса — несколько мемориалов и братская могила. Комплекс имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. К 70-летию Великой Победы памятники были отреставрированы, территория благоустроена.

Читайте по теме: Слава народу-победителю! «Бессмертный полк» объединил 80 тыс. ростовчан

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в канун Дня Победы в Ростовской области вечный покой обрели 46 советских солдат. Церемония прошла на Самбекских высотах, где в 1943 году шли кровопролитные бои. Останки бойцов обнаружили поисковики в ходе полевых экспедиций. Имена некоторых из них были установлены.

Так, последний воздушный бой провели штурман Павел Лыхопий, стрелок-радист Алексей Нарижный, стрелок люковой установки Владимир Дзюба, красноармейцы Петр Лопатин, Гавриил Трахнов, Аршак Бабиян. Они направили свой горящий самолет на колонну немецких танков.

Ранее в сюжете: Вечный покой на Аллее Героев: На Дону предали земле останки 46 бойцов