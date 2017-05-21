Санкт-Петербург, 21 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Министр торговли и промышленности Коновалов 8 мая обратился к председателю — министру Львову с письмом, в котором сообщает, что в министерство торговли и промышленности поступил целый ряд телеграмм и заявлений с жалобами «на самоуправные действия» многочисленных исполнительных комитетов, комитетов общественной безопасности, комитетов народной власти и других самочинно возникших во всей стране организаций. Все эти комитеты и организации, по сообщению с мест, вопреки мнению законных органов местного самоуправления, смещают агентов и уполномоченных центральной власти, издают постановления, запрещают перевозить продукты и товары из одних мест в другие, запрещают гражданские и торговые сделки, устанавливают непредусмотренные законом налоги и сборы и т. д. В заключение Коновалов просит Львова о разработке в срочном порядке мер для урегулирования условий возникновения, состава и деятельности этих комитетов.

Александр Иванович Коновалов

В Казани Исполком Совета установил твердые цены на мануфактуру, реквизировал кондитерские изделия и передал продовольственной комиссии. В Гомеле Совет опечатал мануфактурные магазины для учета товаров и нормировки цен, дошедших до невероятных размеров. Совет постановил реквизировать для своих нужд замок княгини Паскевич, а ее имущество и ценности взять под свою охрану.

8 мая в Петербурге и Москве на некоторых фабриках и заводах рабочие выразили протест против вступления членов Совета во Временное Правительство.

Исполком Петроградского Совета обратился ко всем советам с предложением созвать на 1 июня первый Всероссийский съезд Советов.

На объединенном заседании Московского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов французский министр Альбер Тома выразил приветствие рабочим и солдатам от имени французских социалистов и заявил, что французские социалисты готовы участвовать в международной конференции мира по предложению Совета, но необходимо точно определить слова: «мир без аннексий и контрибуций». Надо иметь гарантию, что империалистические попытки будут уничтожены в корне. Сепаратный мир может наступить двояко: при помощи переговоров с германцами и путем бездействия на фронте, что равносильно сепаратному миру. Тома заявил, что «нет возможности бороться за Интернационал, если русский фронт не поддержит Франции».

От имени большевиков выступил Ногин, который указал, что русские солдаты утомлены, что они падают теперь не от вражеских пуль и шрапнелей, а от голода, и что если война продолжится, то стране грозит крах.

Конференция промышленников Юга России (в Харькове) 8 мая послала телеграмму членам Временного Правительства с протестом против требования южно-русской конференции рабочих и солдатских депутатов повысить заработную плату на 50%.

Выпуск газеты «ИСКРЫ». 1917 год

В Петербурге открылся Всероссийский съезд офицерских депутатов. На съезд собрались представители отдельных войсковых единиц с фронта и представители гарнизонов и частей, расположенных внутри страны. На съезде присутствовали: американский посол Френсис, бельгийский министр Вандервельде и представители военных миссий Франции, Италии, Японии, Сербии.

От имени Исполкома Петроградского Совета с приветственной речью выступил Стеклов, который указал, что настало время, когда каждый гражданин России должен определить свою политическую физиономию и приложить все свои силы к углублению основ русской гражданственности. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

Освободительное движение многим обязано офицерству. Из офицерской семьи вышли декабристы. Офицерам необходимо найти общий язык с народной массой.

«Я убежден, что потомки декабристов найдут в себе достаточно сил, чтобы, встав на путь демократизации России, вместе с солдатами повести родину к новой прекрасной жизни».

Американский посол Френсис в своей речи выразил уверенность, что отныне в России будут улажены все временные несогласия, и свободная страна противопоставит германскому абсолютизму общий неразрывный с союзниками фронт. Вандервельде заявил, что целью его приезда является установление контакта между бельгийскими и русскими рабочими.

«Бельгийский пролетариат будет бороться до конца своей жизни, пока разрушенная Бельгия не будет восстановлена».

Появившиеся на съезде министры — Шингарев, Милюков и Керенский — произнесли речи. Шингарев выразил надежду, что русская армия восстановится и освободит родину от внешнего врага. Милюков приветствовал съезд от имени партии «Народной Свободы» и указал на необходимость органического сплочения всех сил страны. Керенский выразил надежду, что офицерство подымет традиции декабристов на должную высоту, и заявил, что будет требовать исполнения самой строгой дисциплины.

На съезде Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов 8 мая происходили фракционные заседания по вопросу о коалиционном министерстве. Фракцией эсеров была принята резолюция, признающая социалистов, вошедших в правительство на основе требований, «исчерпывающих требования страны», до созыва Учредительного Собрания своими представителями, ответственными перед Советом, и призывающая страну к доверию и поддержке правительства.

В пленарном заседании группа крестьян, принадлежащая к фракции большевиков, выступила с предложением о захвате власти Советами Крестьянских и Рабочих Депутатов. Предложение это вызвало продолжительные прения, не закончившиеся до вечера.

Недовольство крестьян

Всероссийским съездом Крестьянских Депутатов получено открытое письмо Ленина, в котором он приветствует всероссийское объединение крестьянства и указывает на разногласия между партией большевиков, с одной стороны, и партиями эсеров и меньшевиков, с другой, касающиеся вопросов о земле, о войне и об устройстве государства.

«Наша партия думает, что следует, и советует крестьянам на местах тотчас брать всю землю, делая это как можно более организованно, никоим образом не допуская порчи имущества и прилагая все усилия, чтобы производство хлеба и мяса увеличилось, ибо солдаты на фронте бедствуют ужасно. Учредительное собрание установит окончательное распоряжение землей, а предварительное распоряжение ею теперь, тотчас, для весеннего сева, все равно невозможно иначе как местными учреждениями, ибо наше Временное правительство, правительство помещиков и капиталистов, оттягивает созыв Учредительного собрания и до сих пор не назначило даже срока его созыва.

Далее. Чтобы вся земля досталась трудящимся, для этого необходим тесный союз городских рабочих с беднейшими крестьянами (полупролетариями). Без такого союза нельзя победить капиталистов. А если не победить их, то никакой переход земли в руки народа не избавит от народной нищеты. Землю есть нельзя, а без денег, без капитала достать орудия, скот, семена неоткуда. Не капиталистам должны доверять крестьяне и не богатым мужикам (это — те же капиталисты), а только городским рабочим. Только в союзе с ними добьются беднейшие крестьяне, чтобы и земля, и железные дороги, и банки, и фабрики перешли в собственность всех трудящихся, без этого, одним переходом земли к народу, нельзя устранить нужды и нищеты.

Второй вопрос — о войне.

Война эта — захватная. Ее ведут капиталисты всех стран из-за своих захватных целей, из-за увеличения своих прибылей. Трудящемуся народу эта война ни в каком случае ничего, кроме гибели, ужасов, опустошения, одичания, не несет и принести не может.

В нашем теперешнем, новом Временном правительстве 10 министров принадлежат к партиям помещиков и капиталистов, а 6 — к партиям «народников» («социалистов-революционеров») и «меньшевиков социал-демократов». По нашему убеждению, народники и меньшевики делают глубокую и роковую ошибку, входя в правительство капиталистов и соглашаясь вообще поддерживать его. Такие люди, как Церетели и Чернов, надеются побудить капиталистов скорее и честнее окончить эту захватную войну. Но эти вожди партии народников и меньшевиков ошибаются: на деле они помогают капиталистам готовить наступление русских войск против Германии, то есть затягивать войну, увеличивать неслыханно-тяжелые жертвы, принесенные русским народом войне.

Надо скорее кончать эту преступную войну, и несепаратным (отдельным) миром с Германией, а всеобщим миром,и не миром капиталистов, а миром трудящихся масс противкапиталистов. Путь к этому один: переход всей государственной власти целиком в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и в России и в других странах. Только такие Советы в состоянии на деле помешать обману народов капиталистами, помешать затягиванию войны со стороны капиталистов.

И здесь я подошел к третьему и последнему из намеченных мною вопросов: к вопросу об устройстве государства.

Россия должна быть демократической республикой. С этим согласно даже большинство помещиков и капиталистов, которые всегда стояли за монархию, но убедились теперь в том, что народ в России ни за что не допустит восстановления монархии. Капиталисты направили теперь все усилия на то, чтобы республика в России как можно больше походила на монархию и могла быть как можно легче снова превращена в монархию (примеры тому бывали во многих странах неоднократно). Для этого капиталисты хотят сохранения чиновничества, стоящего наднародом, полиции и постоянной армии, отделенной от народа и находящейся под командой невыборных генералов и офицеров. А генералы и офицеры, если они не выборные, почти всегда будут из помещиков и капиталистов. Это известно даже из опыта всех республик на свете.

Наша партия, партия сознательных рабочих и беднейших крестьян, добивается поэтому иного рода демократической республики. Мы хотим такой республики, чтобы издевающейся над народом полиции в ней не было; чтобы чиновники были все, снизу доверху, только выборные и сменяемые в любое время по требованию народа; чтобы жалованье их было не выше платы хорошему рабочему; чтобы в армии все начальство было такое же выборное и чтобы постоянная армия, отделенная от народа, отданная под команду чуждым народу классам, была заменена всеобщим вооружением народа, всенародной милицией.

Мы хотим такой республики, чтобы вся власть в государстве, снизу доверху, принадлежала всецело и исключительно Советам рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депутатов.

Рабочие и крестьяне — большинство населения. Власть должна быть у них, а не у помещиков, не у капиталистов.

Рабочие и крестьяне — большинство населения. Власть и управление должны быть у их Советов, а не у чиновников.»

Очередь в булочную у сретенских ворот в Москве за хлебом, получаемым по карточкам

Продовольственный съезд в Петербурге 8 мая выразил свое отношение к закону о хлебной монополии в особой резолюции, в которой он признал, что этот закон является вполне рациональным, целесообразным и своевременным, так как введение монополии хлебных закупок и распределения могут обеспечить армию и население в данный момент хлебными продуктами. Разногласия вызвал вопрос о финансировании продовольственных закупок. Докладчик по этому вопросу изложил основные положения, намеченные финансовой комиссией Общегосударственного Продовольственного Комитета. Сущность их заключается в том, что, при напряженном состоянии финансовых средств государства, к финансированию продовольственных операций необходимо привлечь и частные капиталы — капиталы кооперативов и частных банков.

Против такой постановки вопроса возражал представитель группы членов съезда, принадлежащей к Совету, указавший, что непосредственная связь с частными банками продовольственных органов ставит их в фактическую зависимость от банков. После продолжительных прений, положения, выставленные докладчиком, были приняты большинством 88 голосов против 9.

В Киеве Украинский войсковой съезд 8 мая признал необходимым создание украинской национальной армии.