Ярославль, 15 мая, 2017, 12:03 — ИА Регнум. 3 июня в Москве в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» состоится презентация книги воспоминаний крестьянина из Вологодской губернии Ивана Яковлевича Юрова «История моей жизни». Воспоминания охватывает период с 1887 по 1935 годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в издательстве «Медиарост». Книга выходит в Рыбинске Ярославской области. Ее издание приурочено к 100-летию Октябрьской революции.

Иллюстрация книги «История моей жизни» издательства «Медиарост» Иван Юров с женой Евдокией

«Иван Юров родился в 1887 году в деревне Норово нынешнего Нюксенского района и прожил очень насыщенную и тяжелейшую жизнь, все этапы которой он очень подробно, и, что удивительно, предельно честно описывает вплоть до 1935 года. Каждый из этих этапов достоин отдельной книги. Жизнь в глухом углу Великоустюгского уезда Вологодской губернии в окрестностях села Нюксеница, революционные события 1905−1907 года в деревне и изменения в сознании крестьян в начале века, жизнь крестьянина-отходника в Петербурге и провинции. Юров перепробовал множество профессий — от полового в сельской чайной и продавца шнурков до работника табачной фабрики «Лаферм». Помимо собственной жизни он описывает человеческие типы: крестьянин, купец, священник, рабочий, сельский учитель, служащий музея, дворник, лавочник; традиций русской деревни: будни и праздники, труд, взаимоотношения с государством», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM редактор книги Антон Голицын.

В Первую Мировую войну автор был призван в армию и попал в плен в ходе «Великого отступления» 1915 года. Три года он провел в Восточной Пруссии. Юров описывает отношение к пленным (от расстрелов и издевательств до помощи простых немцев), быт и интеллектуальную жизнь русских военнопленных, круг их чтения, мечты о будущем, немецкие город и деревню. Затем были возвращение из плена в Россию времен Гражданской войны — надежды на улучшение крестьянской жизни, и вместе с тем продразверстка, жизнь на хуторе и поездка в Сибирь в поисках места для переселения.

В годы коллективизации автор организовал первую в Нюксенском районе коммуну, фактически основав новый населенный пункт Вологодской области — деревню «Прожектор». Юров повествует о работе в органах соввласти, избе-читальне, совхозе, массовой коллективизации с «перегибами на местах». Автор участвовал в индустриализации страны — строительстве нескольких заводов на территории нынешних Костромской и Нижегородской областей.

Воспоминания не носят беспристрастный характер, напротив, в них много личного.

«Иван Яковлевич предельно откровенно описывает и свою личную жизнь — взаимоотношения с женщинами, сватовство и женитьбу, рождение детей, измену, развод, смерть детей. Кроме того, книга содержит ряд документальных рассказов автора, не связанных напрямую с общим повествованием — история семьи от начала XIX века, рассказы отца и бабушки на «нюксенском языке» — местном диалекте, зарисовки из сельской жизни. Наиболее интересным является то, что известные исторические события даны глазами «маленького» человека. Юров закончил только церковно-приходскую школу. Однако помимо событий — прежде всего событий своей жизни, которые происходили на фоне великих исторических событий, он описывает и свое отношение к ним. Как переживали все это не Ленин, Керенский, Николай Второй или Борис Пастернак, а никому не известный Иван Юров — один из миллионов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM редактор книги Антон Голицын.

География событий «Истории моей жизни» помимо Вологодской области затрагивает населенные пункты современных Ярославской, Архангельской, Тверской, Московской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Новосибирской областей, а также территорию современной Польши, Санкт-Петербург и Москву. Автор побывал также в Крыму и Запорожье, где посетил известную тогда на всю страну коммуну «Авангард», описанную писателем Гладковым. Он чуть было не уехал в Америку, однако царское правительство в этот момент запретило эмиграцию.

Рукопись «Истории моей жизни» хранилась в семье Юровых в Ярославле. Изданию книги помог ярославский краевед, путешественник и предприниматель Ян Левин. Книга откроет серию издательства «Медиарост» под общим названием «Дневники и мемуары». Одновременно с «Историей моей жизни» в в рамках фестиваля «Красная площадь» будет презентованы записки рыбинского доктора Константина Ливанова, датированные 1926−1929 годами. Презентация книги состоится на Красной площади в Москве 3 июня в 19.20 в павильоне для презентаций.