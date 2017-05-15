Грозный, 15 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. «На любую карикатуру нужно реагировать, понимая, что это карикатура. Самая правильная реакция на подобные карикатуры — отсутствие реакции», — приводит слова Федотова РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Напомним, тема преследования лиц нетрадиционной сексуальной ориентации была поднята и во время встречи главы СПЧ с руководителем Чечни в ходе визита Федотова в республику по случаю открытия передвижной выставки, посвященной жертвам политических репрессий, «Стена скорби». Кадыров отметил во время беседы, что готов всячески способствовать тщательному расследованию сообщений о фактах якобы имеющихся в регионе преступлений в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.

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Стоит отметить, что в самой Чечне об опубликованных Charlie Hebdo карикатурах высказываются в более жестких выражениях, нежели глава СПЧ. Так, представитель окружения главы Чечни отметил в комментариях Pravda. Ru, что этой публикацией французский еженедельник преследовал лишь одну цель — пропиариться на теме, которая в последние месяцы волнует известных политических деятелей на Западе. Напомним, озабоченность судьбой «чеченских геев» высказали в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хусейн, глава Европарламента Антонио Таяни.

Если в издании ожидают каких-то угроз или незаконных действий, то, как отметил представитель Чечни, их не последует.

«В суд подавать будем, разорим еще экономически кого сможем. Отвечаю, что они будут постоянно жить в напряжении. А после долгой, надеюсь, жизни их накажет Аллах — и кара будет страшной», — цитирует его слова Pravda. Ru.

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Отметим, что реакция самого Рамзана Кадырова на ранее публикуемые изданием карикатуры хорошо известна. Так, в январе 2015 года после публикации Charlie Hebdo рисунков, оскорбляющих пророка Мухаммада, Кадыров заявил:

«Мы с уважением относимся ко всем религиям. Но никому не позволим оскорблять нашего пророка. Кто попытается это сделать — наш враг! И нет для нас разницы между ваххабитами, экстремистами и теми, кто тиражирует карикатуры на пророка», — заявил глава Чечни.

В республике прошло шествие, участники которого осудили оскорбительные публикации Charlie Hebdo в адрес пророка Мухаммада. В акции приняли участие более полумиллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года после карикатур Charlie Hebdo на крушение российского Ту-154 под Сочи Кадыров написал в Instagram, что редакционная политика журнала «аморальна, безнравственна и бесчеловечна», «она не имеет никакого — ни прямого, ни косвенного — отношения к свободе прессы.

Напомним, 7 января 2015 года в Париже произошло нападение на редакцию Charlie Hebdo, который на своих страницах публиковал карикатуры на пророка Мухаммада. Трое вооруженных мужчин ворвались в здание и расстреляли 12 сотрудников издания. Еще 11 были ранены. Ответственность за преступление взяли на себя террористические группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подозреваемые в террористической атаке на еженедельник братья Куаши были уничтожены спустя год в ходе спецоперации.

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Как сообщало ИА REGNUM, тема преследования геев в Чечне была поднята на страницах «Новой газеты» 1 апреля. Издание заявляло, что в регионе задержаны более 100 лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, несколько человек убиты. По сообщению в газете была инициирована проверка уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Правоохранительные органы фактов преследования геев в Чечне не нашли.

Вопрос о проблеме был поднят президентом РФ Владимиром Путиным на встрече с главой Чечни. В ответ Кадыров заверил главу государства в том, что сообщения ряда СМИ об убийстве в регионе мирных граждан — неправда и провокация.

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