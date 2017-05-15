Тверь, 15 мая, 2017, 11:58 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Тверскую область во время торжеств, посвященных 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 15 мая. Праздничные мероприятия пройдут на озере Селигер в монастыре Нило-Столобенская пустынь с 8 по 12 июня.

Правительство Тверской области Нило-Столобенская пустынь

«До революции монастырь Нило-Столобенская пустынь был одной из самых посещаемых святынь. Мы ожидаем прибытия на предстоящие торжества нескольких тысяч паломников. Гостей помимо богослужений ждет интересная культурная программа», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Праздничные мероприятия возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 09:30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители. Праздничные богослужения в Нило-Столобенской пустыни также состоятся 8, 10 и 11 июня (утром и вечером), 12 июня утром.

Паломнический лагерь возле монастыря будет работать с 8 по 12 июня. На берегу озера Селигер организуют бесплатное проживание и питание для гостей православного праздника.

Кроме того, на берегу Селигера в эти дни пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского. Его центральным событием станет фестиваль хоров и выступление сводного хора из 500 человек.

Во время праздника будет организована торговля фермерской экопродукцией, товарами местных производителей, сувенирами.

Всем желающим принять участие в торжествах необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской епархии и заполнить анкету. С 18 апреля в Тверской области для координации туристических групп и информирования потенциальных гостей начал работать паломнический центр с 18 апреля. По номеру «горячей линии» центра 8−800−350−28−90 (звонок бесплатный) можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. Часы работы «горячей линии» — с 8:00 до 20:00 ежедневно.