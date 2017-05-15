Киев, 15 мая, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Вчера, 14 мая, в Донбассе подразделения ДНР, ЛНР и ВСУ продолжали вести спорадические обстрелы с применением артиллерии, минометов, БМП, БТР, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 15 мая сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

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Так, по данным Народной милиции ДНР, Вооруженные силы Украины обстреляли позиции ДНР в 16 населенных пунктах.

«Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись 16 населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие… Так, результатом обстрелов 14 мая около 8 часов утра по местному времени в поселке Трудовские по улице Мамина-Сибиряка стало повторное попадание взрывоопасного снаряда со стороны украинских позиций в жилой дом: повреждено 3 комнаты, а также кровельное перекрытие. В результате обстрела ВСУ обесточен населенный пункт Ленинское, что на юге республики», — сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

Народная милиция ЛНР зафиксировала два обстрела со стороны ВСУ. В частности, под огонь украинских войск попали позиции ЛНР в поселке городского типа Калиново. Огонь с направления села Новозвановка (под контролем ВСУ) велся из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов.

В свою очередь 15 мая спикер штаба АТО Миронович отметил, что вчера войска ДНР и ЛНР 49 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии разграничения.

«Вследствие обстрелов шесть военнослужащих ВС Украины получили ранения», — сказал Миронович.

По его словам, на Приморском направлении войска ДНР открывали огонь по украинским опорным пунктам 20 раз.

«После 18.00 вчерашнего дня один из опорных пунктов сил АТО в районе Водяного противник обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм. По нашим позициям вблизи Широкино, Гнутово и Новотроицкого «боевики» периодически вели огонь из стрелкового оружия. В то же время у Павлополя — из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от Талаковки — из вооружения БМП», — рассказал Миронович.

Он сообщил, что на Донецком направлении наиболее напряженная обстановка сохранялась под Авдеевкой, где позиции ВСУ попали под огонь из 120-мм и 82-мм минометов и легкого вооружения. При этом ВС ДНР из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли «защитников Луганского».

Подполковник также проинформировал, что на Луганском направлении зафиксировано девять эпизодов применения ЛНР оружия. Так, вечером войска ЛНР «из миномета калибра 82 мм обстреляли украинских воинов у Троицкого».

Ранее, 14 мая, заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что 13 мая бойцы подразделения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили обстрел жилых кварталов Авдеевки (под Донецком, под контролем ВСУ).

«Вчера произошла поистине зверская провокация со стороны Украины, совмещенная с информационным вбросом. Силами артиллерии боевиков «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был нанесен удар по жилым кварталам Авдеевки, в результате которого погибли четверо и получил ранение один житель Донбасса. В данном теракте обвинили Вооруженные силы нашей республики, якобы стрелявшие из населенного пункта Спартак. При этом прибывшие на место происшествия представители СММ ОБСЕ не подтверждают ведения огня с этого направления, но и не сообщают реальное направление обстрела. Представительством России в СЦКК указанная информация также не подтверждается. Констатируется, что Вооруженными силами ДНР огонь в направлении Авдеевки из указанных средств не велся. В итоге обвинение нас в обстреле строится только на лживом заявлении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского. После тщательного изучения фото‑ и видеоматериалов, которые демонстрируются украинскими СМИ, мы утверждаем, что удар был нанесен со стороны населенного пункта Водяное, находящегося под контролем Украины, и куда, по данным нашей разведки, не далее как позавчера прибыли четыре танка и по две артиллерийских установки Д-30 и САУ «Акация». Нами и ранее неоднократно отмечалось присутствие в этом районе данного вооружения. Все произошедшее в Авдеевке должно было быть зафиксировано СМИ и представлено присутствующим иностранным гостям и зрителям «Евровидения», проходящего в Киеве, как зверства со стороны нашей республики, совершаемые в отношении мирных граждан. Апофеозом происходящего ставилась показательная, также растиражированная в СМИ, отмена приезда Порошенко на конкурс в связи с обстрелом Авдеевки и гибелью мирных жителей. Украина, инициировав кровавые провокации среди мирного населения, в очередной раз пытается напомнить о себе мировому сообществу, обвинив в содеянном нашу республику», — сказал Басурин, слова которого приводит пресс-служба Совмина ДНР.

Напомним, 14 мая президент Украины Петр Порошенко обвинил войска ДНР в убийстве четырех мирных жителей Авдеевки.

«Четверо украинских мирных жителя — три женщины и мужчина были убиты артиллерийским обстрелом в гражданском секторе Авдеевки. Я хочу отметить, потому что у нас в некоторых СМИ прозвучало, что это якобы серая зона и прифронтовое село. Это неправда. Этот дом расположен в 8 км от линии столкновения. И никаких объектов (украинских военных) рядом нет. Это просто повезло, что часть семьи была в доме, а пятеро сидели в беседке. 122-мм артиллерийский снаряд, это была не мина, попал точно во двор. Четверо погибли. Состояние пятого мужчины — сына погибшей женщины, он сейчас находится в очень тяжелом положении. По моему поручению вчера глава областной военно-гражданской администрации господин Жебривский и начальник полиции Донецкой области, заместитель главы Нацполиции господин Аброськин посетили, завезли детей к родственникам — бабушке и тетке. Я дал поручение отремонтировать квартиры, где они живут, предложить помощь. И, безусловно, мы примем участие в судьбе двоих украинских детей, которые остались сиротами», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской и активизировать процесс обмена заложниками.