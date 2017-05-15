Пекин, 15 мая, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Китайский проект «Один пояс и один путь» перекроит экономическую карту мира и сформирует новые международные отношения, заявил 15 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко во время форума международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Китае, сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, современные мировые проблемы часто «решаются с применением оружия», что ввиду новых глобальных кризисов, к каким относятся терроризм, проблемы миграции, климатические изменения и другие, указывает на необходимость «изменения модели межгосударственного взаимодействия».

Читайте также: Путин поддержал проект «Один пояс — один путь»

Как считает президент Белоруссии, особенность китайского проекта состоит в том, что «не происходит навязывания интересов, торговой экспансии в государства». «Один пояс и один путь» и «Сообщество единой судьбы» — это «глубокая объединительная философия международного сотрудничества», уверен глава республики.

К особым преимуществам проекта Китая Лукашенко отнес потенциальную возможность «интеграции поверх блоков», «гармонизации всех экономических институтов», а также снятие «барьеров на пути свободного движения товаров, инвестиций и людей».

Читайте также: До 2020 года Китай выделит странам «Шелкового пути» $8,7 млрд

«Горжусь тем, что Белоруссия стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, подключившихся к строительству экономического пояса Шелкового пути по целому ряду направлений», — подчеркнул глава республики.

Напомним, китайский проект «Один пояс и один путь», о создании которого было заявлено в 2013 году, призван объединить проекты «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь XXI века». Целью нового проекта является формирование новой модели международного сотрудничества. Так, «Один пояс и один путь» по официальным данным должен включить в себя 63% населения планеты и $21 трлн.