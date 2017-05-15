Москва, 15 мая, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Нефтяные рынки начали неделю с позитива: цены на углеводороды растут на фоне информации о достижении договоренностей между Россией и Саудовской Аравией продлить соглашение о сокращении добычи нефти до марта 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Нефтяная скважина

«Несмотря на текущий оптимизм рассчитывать на серьезный рост котировок не приходится: грандиозным планам двух стран добиться снижения мировых запасов нефти может помешать увеличение производства сырья в США, где число буровых установок постоянно растет и на прошлой неделе выросло еще на девять штук до 712 единиц», — пояснил эксперт.

По его мнению, «в любом случае данная новость должна благоприятно отразиться на динамике нефтяных цен и в отсутствии серьезных шоков они могут вновь закрепиться и держаться выше $52 за баррель все текущую неделю, однако, расслабляться не стоит — одних слов будет недостаточно».

«Участники рынка будут ожидать дальнейших действий в том числе и реакции остальных стран-членов ОПЕК, а также каких-либо конкретных действий с их стороны», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая мировые цены на нефть растут. Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,55% — до $51,63 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 1,63% — до $48,62. эксперты полагают, что ближайшая цель нефти $52,50.