Тольятти, Самарская область, 15 мая, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело о получении взятки заместителем главы одного из сельских поселений, который был задержан полицейскими в одном из фитнес-клубов Тольятти. При досмотре принадлежащей ему автомашины под ковриком были обнаружены переданные предпринимателем денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области Заместителя главы одного из сельских поселений задержали в одном из фитнес-клубов Тольятти

Как следует из материалов, собранных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области, за взятку в размере 160 тыс. рублей чиновник 1976 года рождения заключил устное соглашение с одним из предпринимателей о предоставлении возможности осуществлять складирование грунта в одном из котлованов без составления договора и уведомления контролирующих органов.

В настоящее время СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Санкция данной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.