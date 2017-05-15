Москва, 15 мая, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении нескольких предприятий Белоруссии. Об этом сообщается в понедельник, 15 мая, на сайте ведомства.

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«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о выявлении подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Брянская МВЛ» несоответствий продукции животного происхождения, поступившей на территорию РФ с предприятий РБ, нормам и требованиям РФ и Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная мера вводится в отношении «Слуцкого сыродельного комбината» и двух его филиалов, «Бабушкиной крынки», «Барановичского молочного завода», «Кобринского маслосырзавода», «Пружанского молочного комбината», «Мозырских молочных продуктов», «Молочной компании «Новогрудские дары», «Молодечненского молочного комбината», а также «Лепельского молочно-консервного комбината».

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю ранее не пропустила в Россию сельхозтовары из стран Среднеазиатского региона. Так, в январе 2017 года под запрет попали около 21,7 тонны овощей и фруктов, в марте — уже 229,5 тонны.

Чаще всего причиной отказа становится отсутствие документов на продукцию либо ее несоответствие нормам и требованиям Евразийского экономического союза.

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